“PD1: Si sos productor, pedile los videos, así los pasas al aire para mostrarle al público que es lo que NO HAY QUE HACER para evitar CONTAGIOS", remarcaron en un segmento de la nota condenatoria.

"PD2: Alguien que le avise a la dirección del Grupo América que tiene 2 programaciones completas las 24 Hs. vigilanteando gente que rompe el protocolo y después televisa como una ‘gracia’ lo que hace su conductora”, agregaron.

Se responsable, Cuidate!!!, No hagas como Jujuy que arma una festichola de cumpleaños y después viene a poner en riesgo... Publicado por America Satsaid en Lunes, 25 de enero de 2021

Por su parte, Ángel de Brito - quien se encuentra aislado por el positivo de la angelita Mariana Brey- se hizo eco de la noticia y cuestionó el accionar de Jujuy al manifestar: "Cuándo lo van a entender? No les da la cabeza?".

Cuando lo van a entender?

No les da la cabeza? https://t.co/PfUnZO0JXL — ANGEL (@AngeldebritoOk) January 26, 2021

Ante el escándalo, Jujuy hizo un descargo en las redes sociales. "Me voy a tomar unos segunditos para contestar estas acusaciones mal intencionadas que me parece de malos compañeros. Hubiese correspondido que me llamen por teléfono y me pregunten 'Sofi, ¿qué onda?'. Salir a hablar en un momento tan delicado es de muy mal gusto. Por lo menos yo no me manejo de ese modo", comenzó diciendo la conductora enojada en un video que publicó en sus historias de Instagram.

"Para aquellos que tuvieron esa mala intención de querer acusarme, quiero decirles que si estoy subiéndolo a mis redes, no tiene nada de clandestino ni ilegal que festeje mi cumple en Pinamar, en vacaciones con amigas, con gente que vinieron de Jujuy y que se hicieron el PCR. Estaba todo súper chequeado, controlado. Alquilé una casa donde estaba con 10 amigas y obviamente, cuando estás soplando la velita o comiendo, estábamos sin barbijo. Lo mismo en el parador, eran dos camastros. Éramos 20 personas, una casa, otra casa, vacaciones con amigas una semana. Y lo de la Pizza Party que hice, contraté con mis ahorros, un parador para mi sola donde comimos, hicimos el fogón, súper tranqui y a la una, como todo Pinamar, nos cerraron y nos tuvimos que ir", señaló.

"Para aquellos que quisieron ensuciar mi imagen y tirar mala onda: Yo: espejito, se la devuelvo. Infórmense, mi celular lo tiene todo el mundo, así que consulten y me preguntan, antes de hacer semejante escándalo, innecesario", concluyó.