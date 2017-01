Alicia Reina: "Para nosotros es una felicidad total"

En plena ruta de regreso, con su tercer Dakar finalizado y el mejor rendimiento de cuatro ediciones, más algunas horas de descanso, la rionegrina Alicia Reina habló con LM Cipolletti sobre su experiencia. “Para nosotros es una felicidad total. Fue muy duro, tuvimos algunas complicaciones que nos demoraron, pero gracias a Dios pudimos terminar. Estamos muy contentos”, expresó la deportista de Catriel camino a casa.

Superó ocho mil kilómetros de recorridos, pasando por Paraguay, Bolivia y Argentina, junto a su copiloto Dante Pelayo, a bordo de una Toyota Hilux SW4 nueva que preparó el equipo RC Competición. “La camioneta llegó enterita, se portó espectacularmente bien”, destacó la piloto, y agregó: “No habíamos tenido mucho tiempo de probarla, porque se terminó en diciembre. Lo único que la afectó fue la altura en Bolivia, pero son cosas que se pueden trabajar y mejorar”, expresó la deportista de 43 años, dando a entender que ya piensa en repetir el desafío.

Reina, hasta el momento, no se ha topado con ningún Dakar tan difícil con el del 2014, su primera experiencia en la competencia. “Esa vez siempre nos tocaba largar últimos, detrás de todos los camiones, fue muy duro, porque llegábamos todos los días muy tarde, se descansaba poco. En esta edición fue una sola etapa la que se nos complicó mucho. Llegamos a la 7 de la mañana y a las 9:15 volvimos a salir, en cambio en el 2014 fueron varios días así”, reconoció Alicia.

La novena y décima etapa de esta edición fueron intensas para Reina y Pelayo. En la primera falló un cardán y fueron avanzando de a poco, a medida que el navegante iba arreglando el desperfecto. Lo superaron y llegaron a las 7 de la mañana siguiente, el trayecto les llevó casi un día y a las pocas horas salieron a darles pelea a los 759 kilómetros (con especial de 288) del tramo San Juan-Río Cuarto, el anteúltimo.

El cansancio

“Una vez que largás la etapa el sueño se te va, porque vas concentrada en el camino, no te afecta. El tema es cuando hacés los enlaces, cuando tenés que hacer los 200 o 300 kilómetros con el cansancio encima, además no podés superar los 110 kilómetros por hora. Ahí es donde cuesta más. Así que a cada rato parábamos y me mojaba la cabeza, la cara y seguíamos”, relató Reina.

El sábado sólo hubo un especial de 64 kilómetros, pero 786 de enlace, para llegar a Buenos Aires, donde se reunieron con su grupo de trabajo Pasión Rally y el resto del equipo, y también con sus seguidores, que cada vez son más.

Junto al binomio de Bariloche Martín Maldonado-Sebastián Scholz Vergnolle (Mercedes) fueron los únicos rionegrinos en el rally más extremo del mundo. También compitió y fue el único argentino en un podio Pablo Copetti, radicado en San Martín de los Andes. El neuquino por adopción fue tercero en cuatriciclos, logrando la mejor performance de su carrera.

A medida que van pasando las horas, el cansancio va llegando a cuentagotas en el físico de Reina y se hace sentir en el cuerpo. Se tomará un tiempo para descansar, pero no tanto, hay una ferretería que atender.

“Ya descansamos un poco, cuesta porque una se acostumbra a dormir pocas horas. Cuando una se empieza a relajar, ahí se sienten más los dolores. Ahora hay que acomodar todo, son muchos días y es una competencia muy exigente, pero estamos muy bien”, aseguró la rionegrina, una guerrera consagrada.

“Lo de Alicia es muy meritorio” -Walter Casquero. Periodista valletano

Lo que hace Alicia Reina es magnífico. Ella tiene armado un equipo propio, con gente de la región, de Catriel, y con ese equipo han podido hacer cuatro Dakar, tres ya terminados, y la verdad que es muy meritorio.

La conozco y es una gran persona, una gran mujer. Y como piloto es reconocida en todos lados, de hecho, en el podio la recibió el presidente de Toyota de Sudamérica para felicitarla. A ese nivel llega la participación de Alicia en la competencia.

Hay que destacar que el Dakar cada vez se hace más competitivo, todos los pilotos andan cada vez más rápido. De hecho, se está hablando de que se está yendo muy rápido, hubo tramos, sobre todo al principio, donde las camionetas llegaban casi a los 200 kilómetros por hora y obviamente eso se hace con mucha tecnología que por ahí la tienen los pilotos de punta, el resto, como Alicia, tiene lo que puede.

Por eso tiene valor lo que han hecho Alicia Reina y Dante Pelayo, y el marido de Alicia, Adrián Ferroni, que es el gran promotor del equipo Pasión Rally.