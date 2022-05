“¿Fuiste novia de Rodrigo?”, consultó el escritor (por el cantante Rodrigo Bueno) “Siempre te metés en la intimidad y la verdad que no me parece, porque soy una persona que tiene pareja en este momento. Me ponés en una situación incómoda. Tengo tres chicos que están mirando el programa”, comenzó a improvisar Agustina.