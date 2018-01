El funcionario de Protección Ciudadana, Felipe Vallejo, manifestó que personal del área efectúa continuos recorridos por las zonas de canales frecuentados por vecinos para explicar que no pueden meterse en el agua por los peligros existentes.

Indicó que con frecuencia se procede a instalar carteles de prohibición pero lamentó que muchas veces la señalización no dure más de un par de días antes de ser arrancada y que desaparezca. En la Isla Jordán, como está vedado nadar en el río Negro por la contaminación, hace tiempo hay letreros que alertan de la situación.

El “balneario” de El 30 es uno de los puntos más peligrosos. Allí, un joven casi muere ahogado el domingo. Vallejo dijo que en el lugar aún hay cartelería que prohíbe bañarse, pero muchos vecinos que van al lugar no hacen caso. El Municipio, como no es un espacio habilitado, no puede disponer de guardavidas ni de custodia, ya que avalarían meterse al cauce, que, además, pertenece al Consorcio de Regantes.

“Todo el tiempo salimos a controlar que no haya personas bañándose en los canales. Les advertimos que no se puede hacer y los riesgos que hay. Pero la gente siempre vuelve. Además, se sacan los carteles que ponemos”.Felipe Vallejo, Referente de Protección Ciudadana y bombero