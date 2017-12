Soria negó la existencia de la RAM en la provincia

“El RAM empezó a existir hace un año, es un enemigo necesario”, planteó en una entrevista en C5N. “Tenemos 65 mil mapuches en Río Negro, mataron a Rafael Nahuel, un vecino de mi provincia. Es un gran invento la RAM y hemos perdido todo tipo de estado de derecho”, añadió la diputada.

“Los enemigos son necesarios para tapar algunos titulares, generan temor y eso justifica el uso de las fuerzas”, planteó y agregó que los mapuches que en la represión en Villa Mascardi detuvieron a menores de edad.

En ese marco, apuntó contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a quien además le pidió juicio político: “Cuando escuchamos a Bullrich decir que las fuerzas de seguridad no tienen nada que probar me asusta, me retrotrae a los peores momentos de Argentina”, cuestionó.