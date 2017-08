Riegan calles con olorosos desechos de las papeleras

Con videos y fotografías que acreditaron los hechos, vecinos de la zona noreste advirtieron la presencia de un camión regando las calles de los barrios con un líquido maloliente. En un primer momento se pensó que podría ser un atmosférico que estaba volcando los residuos cloacales sin autorización, pero luego se conoció que se trataba de un vehículo municipal adaptado para realizar ese tipo de trabajos.

El camión fue captado regando calles en el barrio CGT y en la zona rural de La Falda, y llamó especialmente la atención de los testigos por el mal olor, el color oscuro y el vapor que provocaba al tener contacto con el suelo.

Desde el Municipio informaron que el camión trabaja por un convenio existente hace varios años con las papeleras ubicadas a la vera de la Ruta Nacional 151 para entregar un líquido vulgarmente conocido como “agua negra”, que es un compuesto natural que expulsa la madera al cocinarla.

Según explicó el intendente Aníbal Tortoriello, se trata de un convenio de hace muchos años para retirar un líquido que es inocuo y no provoca ninguna afectación a la salud de las personas. “Este líquido tiene la facultad de consolidar las calles de tierras para que no se levante el polvo y no sea necesario un regado permanente. Esto no es algo nuevo, y cuando iniciamos la gestión corroboramos que no sea nocivo para la salud, ya que logra un muy buen resultado”, expresó Tortoriello.

Pese a que la mezcla no es tóxica, emana un olor nauseabundo similar al de los desechos cloacales con el que los vecinos de distintos barrios tienen que convivir. En principio, la Muni no hará ningún cambio en el convenio, aunque hay vecinos dispuestos a seguir protestando para que no le tiren el agua negra frente a sus casas.

Es tan legal como polémico

El líquido del riego

El líquido es un compuesto originado durante la producción de la pulpa de papel. Es la mezcla de la lignina de la madera y el sulfito, un ácido que cocina la materia prima. No es tóxico.

Mal olor

Apenas se riega, las calles adquieren un fuerte olor similar al de los desechos cloacales. Larga humo al tocar la tierra y la calle queda como inundada de efluentes.