Claudio Marín aseguró que, a través de un llamado telefónico, fue intimidado para que no se presente en la causa López/Abramovich.

Psicólogo denunció que lo amenazaron para que no declare

El polémico psicólogo cipoleño Claudio Marín es protagonista de un nuevo incidente que lo tiene como víctima: lo amenazaron en forma telefónica para que no se presente a declarar en el proceso que se le sigue al ex legislador provincial Rubén López y al ex jugador de Boca Junior Luis Abramovich. La intimidación tuvo lugar el fin de semana y el profesional tiene previsto hacer una presentación por lo sucedido. Asimismo, un local comercial de su propiedad fue escrachado y generó mucha bronca entre los trabajadores.