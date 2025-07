Trabajaba como chofer sin permiso y chocó: qué dijo la Justicia

Los taxis habilitados deben tramitar un seguro especial, que puede no existir en los transportes irregulares.

La Cámara Civil de General Roca resolvió un conflicto que puede ser recurrente en la región ante el crecimiento de las aplicaciones de transporte. Un chofer chocó y la aseguradora no accedió a pagar la póliza. El caso terminó con una demanda judicial contra la aseguradora.

A diferencia de los taxis y remisses, que deben tramitar un seguro especial para obtener la licencia, las aplicaciones no reguladas no tienen esa garantía.

El accidente de tránsito ocurrió en enero de 2019 y derivó en una demanda por daños y perjuicios. El vehículo estaba asegurado por la empresa MAPFRE Argentina, pero la compañía rechazó la cobertura alegando que el auto, declarado como de uso particular, era utilizado en realidad como taxi o remis, en forma irregular, lo que implicaba un riesgo mayor.

La sentencia de la Justicia

La jueza de primera instancia le dio la razón a la aseguradora, y el pasado 25 de junio, la Cámara Civil de Roca ratificó el fallo. “Resulta una verdad de perogrullo mucho más gravoso el riesgo para el caso de asegurarse un vehículo destinado al transporte de pasajeros que el de un uso simplemente particular”, dice en la sentencia.

El tribunal consideró que no hubo notificación del cambio de uso y que la aseguradora nunca consintió esa ampliación del riesgo. Además, aclaró que el análisis del riesgo es abstracto y no depende de si la utilización comercial influyó o no en el accidente.

También descartaron aplicar la Ley de Defensa del Consumidor, ya que el tercero que demanda frente a la aseguradora no encuadra como “consumidor expuesto” en este tipo de casos. Con la sentencia firme, la aseguradora quedó eximida de responder económicamente por el siniestro.