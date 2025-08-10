Se acerca la 55° Peregrinación a Chimpay en honor a Ceferino Namuncurá

A fines de agosto, miles de fieles se reunirán en la localidad rionegrina para conmemorar el 139° aniversario del nacimiento del beato.

La localidad de Chimpay se prepara para recibir a miles de peregrinos en una de las celebraciones religiosas más convocantes de la Patagonia: la Peregrinación a Ceferino Namuncurá . Este 2025, la cita será los días 29, 30 y 31 de agosto, en el marco del 139° natalicio del beato.

El intendente de aquella localidad, Gustavo Sepúlveda anunció que el polideportivo municipal contará con una nueva caldera, lo que permitirá calefaccionar el espacio y brindar mayor comodidad tanto durante la fiesta como en las actividades que allí se realizan a lo largo del año. Además , se llevan adelante tareas de reparación en el camping Ceferiniano y en los baños públicos para optimizar las condiciones de los espacios que recibirán a los visitantes.

“Nos vamos a encontrar en mejores condiciones para recibir a todos. El polideportivo no solo se prepara para la fiesta, sino que es un espacio de uso diario para las escuelas y las distintas áreas municipales”, señaló el jefe comunal.

Ceferino

Coordinación y logística

En vísperas de la fiesta, el municipio mantiene reuniones con instituciones como la Policía, Protección Civil, Bomberos Voluntarios, el hospital local y vecinos que brindarán alojamiento a los peregrinos. “Es importante que todos podamos atender de la mejor manera a quienes vengan a la Fiesta de Ceferino”, expresó Sepúlveda.

Cuánto cuesta viajar a Chimpay

Para muchos fieles, ir hasta Chimpay es una cita impostergable y para muchos otros esta puede ser la posibilidad de ir por primera vez a vivir esta experiencia. Quiénes no puedan dedicarle todo un fin de semana o no dispongan de las vías para poder trasladarse por sus propios medios, siempre existen servicios de traslado que se pueden contratar o incluso se puede realizar el viaje en colectivos de línea.

En este último caso, los pasajes para viajar de Cipolletti a Chimpay varían según el servicio contratado. De esta manera, los cotos van desde los 12 mil a 19 mil pesos, dependiendo la empresa contratada y su respectivo servicio. El viaje dura tres horas.

ceferino Patagonia Fotopress

Una tradición de fe

Cada año, la peregrinación reúne a miles de personas que llegan desde distintas provincias para agradecer, pedir y renovar su fe. La procesión incluye a ciclistas y jinetes que recorren kilómetros durante días para sumarse a la tradicional cabalgata de la fe, que parte desde la Cruz del Quinto Centenario, ubicada en la barda junto a la Ruta Nacional 22, en la elevación conocida como la “Cueva del Pavo”.

El recorrido concluye en el Parque Ceferino, donde se encuentra la estatua de madera tallada en lenga por el escultor roquense Juan Sánchez.

El beato de la Patagonia

Ceferino Namuncurá nació en Chimpay el 26 de agosto de 1886. Fue un adolescente salesiano, aspirante al sacerdocio, hijo del lonco mapuche Manuel Namuncurá y de Rosario Burgos, de origen chileno. Falleció en Roma el 11 de mayo de 1905, a los 18 años. La Iglesia católica lo proclamó beato el 11 de noviembre de 2007 y su figura es venerada en todo el país como un símbolo de humildad y fe.