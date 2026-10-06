El senador rionegrino impulsa un régimen que busca atraer inversiones privadas para mantener y concesionar rutas con menor circulación.

Menos impuestos para las empresas que inviertan en rutas de bajo tránsito: el proyecto que presentó Enzo Fullone.

El senador nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Enzo Fullone , presentó un proyecto para intentar ampliar la participación privada en la construcción, mantenimiento y concesión de rutas nacionales que actualmente tienen dificultades para ingresar a los esquemas tradicionales por su bajo nivel de tránsito.

La iniciativa se denomina Régimen de Incentivo de la Infraestructura Vial Estratégica (RIIVE) y propone una serie de beneficios impositivos para las empresas que inviertan en determinados corredores viales.

“Dije que iba a trabajar para gestionar todo lo que estuviera a mi alcance para mejorar la red vial de Río Negro y esto es hacer lo que dije que iba a hacer”, sostuvo Fullone al presentar la propuesta.

Qué propone el proyecto

El objetivo central del RIIVE es generar condiciones para que las rutas con tránsito medio y bajo puedan resultar atractivas para la inversión privada.

Según explicó el senador, una ruta con pocos vehículos no necesariamente es menos importante, aunque sí puede ser menos rentable para una concesión tradicional.

“Por esas rutas llega el alumno a la escuela, el paciente al hospital y el productor al mercado”, señaló Fullone.

La iniciativa plantea que las empresas puedan conocer previamente si accederán a los beneficios mediante un mecanismo de pre-adhesión. En caso de ser adjudicatarias y realizar una inversión mínima de 20 millones de dólares, podrían acceder al régimen.

Cuáles son los beneficios impositivos

El proyecto establece distintos incentivos, con una particularidad: cuanto menor sea el tránsito de la ruta, mayor sería el beneficio sobre el Impuesto a las Ganancias.

Entre las medidas propuestas se encuentran:

25% de Impuesto a las Ganancias para inversiones en rutas de tránsito medio.

15% de Impuesto a las Ganancias para rutas de tránsito bajo.

Amortización acelerada de los bienes muebles utilizados en las obras.

Quebrantos impositivos sin límite de tiempo y actualizados.

Computar el 100% de lo abonado en el impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito del Impuesto a las Ganancias.

Pago del IVA de las inversiones mediante certificados de crédito fiscal.

Importación sin aranceles de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a las obras.

El vínculo con el RIGI

Fullone planteó que el esquema toma como referencia la lógica del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y busca trasladarla al desarrollo de infraestructura vial.

“Sabemos que el RIGI es un éxito. De hecho, Río Negro es, hasta el momento, la provincia más beneficiada con inversiones. El RIIVE viene a llevar esa misma lógica a las rutas”, afirmó.

La propuesta se suma al proceso de Red Federal de Concesiones impulsado por el Gobierno nacional, que contempla miles de kilómetros de rutas nacionales bajo esquemas de inversión privada.

Además, en agosto la Nación delegó en distintas provincias, entre ellas Río Negro, facultades para otorgar concesiones de obra pública por peaje en determinados tramos de rutas nacionales ubicados dentro de sus territorios.

Qué busca Fullone para las rutas de Río Negro

El senador sostuvo que el proyecto apunta especialmente a los corredores que hoy quedan fuera de los modelos de concesión debido a su menor circulación.

La propuesta también plantea vincular la infraestructura vial con la actividad productiva de Río Negro, especialmente en sectores como producción, turismo, logística y conectividad.

“Tenemos que generar las condiciones para que haya inversión donde hoy no la hay. La conectividad de cada rincón del país no puede depender solo de cuántos vehículos pasan por una ruta”, afirmó Fullone.

El proyecto forma parte de una serie de iniciativas que el senador asegura estar impulsando para modificar el esquema de infraestructura vial. Entre ellas se encuentra otra propuesta destinada a regularizar el cierre de contratos de obra pública que permanecen paralizados desde hace más de 15 años.

“Dije que lo iba a hacer y lo estoy haciendo”, insistió Fullone al defender la presentación del nuevo régimen.