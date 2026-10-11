El Gobierno de Río Negro volvió a convocar a la Unter para reabrir la paritaria salarial

El Ejecutivo rionegrino citó al gremio docente para el miércoles 14 de octubre en Viedma, tras haberlo excluido de la negociación previa.

El Gobierno de Río Negro decidió reabrir la mesa de negociaciones salariales con la Unión de Trabajadores por la Educación de Río Negro ( Unter ) . La medida representa un gesto de distensión tras la exclusión del gremio docente en la convocatoria anterior, dispuesta en medio de las tensiones generadas por la reforma de la obra social provincial.

La notificación formal, emitida el viernes 9 de octubre y dirigida a la secretaria general del sindicato, Laura Ortiz López , cita a las partes a una audiencia paritaria el próximo miércoles 14 de octubre a las 10 , en la sede de la secretaría de Trabajo , ubicada en Rivadavia 55 , en Viedma .

La decisión de restablecer el diálogo busca destrabar el conflicto salarial en el tramo final del año. Sin embargo, las posturas entre las autoridades provinciales y la conducción gremial mantienen marcadas diferencias tras los recientes episodios institucionales.

El trasfondo del conflicto por la reforma del Ipross

La exclusión inicial del sindicato docente se produjo luego de los hechos registrados el jueves 24 de septiembre, durante el tratamiento legislativo de la reforma del Ipross. En aquella jornada, dirigentes gremiales ocuparon las gradas de la Legislatura provincial para manifestar su rechazo a los cambios que habilitan a parte de sus 170.000 afiliados a optar por dejar de aportar al organismo.

La conflictividad se profundizó tras la sesión, cuando un grupo de docentes increpó en una estación de servicios al legislador Juan Ignacio Murillo (PRO), quien había votado a favor del proyecto oficial. A esto se sumó un paro de 48 horas dispuesto por la Unter, lo que desencadenó la decisión del Ejecutivo de dejar al gremio fuera de la siguiente instancia salarial, medida interpretada como una sanción política.

Educación y Unter se reunirán el miércoles 14 para intentar cerrar la paritaria salarial del 2026.

Convocatoria a la Función Pública y propuesta salarial para 2026

En paralelo a la negociación con el sector docente, el Gobierno provincial dispuso un nuevo encuentro en el ámbito del Consejo de la Función Pública con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Ambos gremios habían participado de una reunión el 30 de septiembre, aunque en esa oportunidad el Ejecutivo no presentó una propuesta salarial.

El objetivo central del Gobierno de Río Negro es alcanzar un acuerdo que permita cerrar la pauta salarial para los últimos meses del año 2026. Para ello, busca ratificar el esquema de actualización aplicado durante el año, el cual combina el promedio entre la inflación bimestral nacional y la variación de precios medida en la ciudad de Viedma.

Los reclamos del sector gremial

Por su parte, la conducción de ATE confirmó su asistencia a la reunión del miércoles 14 de octubre y anticipó que insistirá en una recomposición salarial vinculada a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Asimismo, el gremio solicitará anticipar el aumento previsto para los haberes de diciembre, con el objetivo de que impacte en el cálculo del medio aguinaldo de fin de año.

Desde la organización sindical advirtieron además que rubros esenciales como servicios públicos, alquileres y alimentos sufrieron incrementos superiores al promedio general de la inflación. Entre sus demandas, ATE sumará la regularización de recategorizaciones pendientes, el pago de retroactivos y el debate sobre alternativas a la implementación del control biométrico de presentismo.