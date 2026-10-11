Destrucción total: Un camión se prendió fuego cuando transitaba por la Ruta Nacional 22

El incidente ocurrió entre Choele Choel y Río Colorado, se presume por una falla eléctrica. El chofer alcanzó a bajarse luego de advirtir chispas en el tablero.

El camión Fiat resultó destruido por un incendio registrado sobre la Ruta Nacional 22, entre Choele Choel y Río Colorado.

Un camión que circulaba por la Ruta Nacional 22 resultó destruido por un incendio . El siniestro se produjo durante la madrugada de este sábado en el kilómetro 942, entre Choele Choel y Río Colorado, y no provocó personas heridas.

Policías del área de Seguridad Vial de esta última localidad tomaron conocimiento del hecho minutos antes de las 3:30, y cuando llegaron al lugar se encontraron con el rodado, un Fiat Stralis 460 sin acoplado, envuelto en llamas, informó Radio Municipal de Luis Beltrán en su cuenta de Facebook.

Según la versión que aportó el conductor del vehículo, un hombre oriundo de Cervantes, viajaba desde General Roca con destino a Bahía Blanca cuando, en inmediaciones del parador conocido como El Boliche, advirtió que se encendías chispas en el sector del tablero del lado del acompañante.

El chofer decidió entonces detenerse sobre la banquina, pero el fuego comenzó a propagarse rápidamente, por lo que solo atinó a descender del camión y ponerse a salvo.

En el lugar trabajó personal de Bomberos que consiguió extinguir completamente el incendio alrededor de las 4:30. Como consecuencia del hecho, se registraron daños materiales totales en el vehículo.

Vuelco cerca de Belisle

Por otra parte, un hombre de nacionalidad colombiana que tiene domicilio en Choele Choel volcó la camioneta Renault Oroch que conducía a la altura del kilómetro 1015 de la Ruta Nacional 22, en cercanías de Coronel Belisle, la localidad del Valle Medio rionegrino.

Según manifestó el damnificado, quien no sufrió heridas de gravedad, se dirigía en dirección a Neuquén cuando intentó adelantarse a un camión que circulaba delante de él, pero al comenzar con el avance el mismo camión inició también una maniobra para superar otro rodado.

Para evitar el impacto, se desplazó al carril contrario y bajó a la banquina, donde perdió el control del volante y terminó volcando.

Profesionales de Salud Pública concurrieron al sitio del incidente vial para evaluar el estado del accidentado, informó el mismo medio, pero descartaron lesiones de gravedad, por lo que solo hubo que lamentar daños materiales.

Vuelco e incendio en la Ruta 151

Un grave siniestro vial sobre la Ruta Nacional 151 provocó un importante despliegue de los equipos de emergencia durante la mañana de este sábado. El incidente involucró a vehículos, uno de los cuales terminó completamente incendiado.

El hecho ocurrió en el tramo comprendido entre las localidades de Barda del Medio y Contralmirante Cordero, donde se registró un vuelco que obligó a la intervención de los Bomberos Voluntarios y los servicios de salud.

Según la información proporcionada por los Bomberos Voluntarios de Barda del Medio, la alerta fue realizada por una persona que circulaba por la Ruta Nacional 151 y advirtió sobre la presencia de un vehículo volcado.

Esta mañana, un vuelco de un automóvil originó un incendio sobre el rodado, el hecho ocurrió en ruta 151 en dirección a Barda del Medio.

Tras recibir la comunicación, una dotación de bomberos se desplazó rápidamente hacia el sector señalado. Al arribar, los efectivos se encontraron con una situación de consideración: uno de los vehículos estaba completamente envuelto en llamas.

El escenario del siniestro también incluía la presencia de un vehículo destinado al transporte de personal, aunque no se precisaron las circunstancias en las que se produjo el incidente ni la cantidad de personas involucradas. La situación motivó la intervención de los servicios sanitarios, que llegaron hasta el lugar para asistir a las personas involucradas. Pese a la magnitud del episodio y al incendio que consumió uno de los rodados, desde el cuartel de bomberos confirmaron que no se registraron víctimas fatales y que las consecuencias fueron únicamente materiales.