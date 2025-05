Atienden el carrito de la ruta 151 para pagarse los estudios y sueñan con su propia gran empresa

image.png Elvis y Narella, una pareja que se las rebusca en el carrito y sueña en grande. Antonio Spagnuolo

En paralelo al trabajo callejero en el puestito ambulante, estudian Administración de Empresa y Seguridad de Higiene en el TCIL cipoleño y sueñan, justamente, con montar algún día su propia gran empresa.

“La idea es tener algún otro negocio más grande más allá de este emprendimiento familiar, poder llegar a formar nuestra propia empresa. Alguna que tenga que ver con el comercio, despensa o más bien tipo distribuidora mayorista. Empezar de a poco, ofertar mercadería puerta a puerta”, se ilusiona el muchacho al blanquear la gran meta de la inquieta parejita.

Andrés, el papá del chico, se acerca y les pregunta si necesitan algo. El hombre es propietario de la despensa rural contigua al carrito y fue quien motivó e inspiró a Elvis a seguir sus pasos en el rubro gastronómico. El padre de la criatura.

AS-Cipolletti-El Carrito de Elvis (Ruta 151) (6).JPG El papá de Elvis, Andrés, fue el pionero en el carrito y los ayuda en todo. Antonio Spagnuolo.

“Fue muy importante para este presente mío”, reconoce el joven de 22 años mientras supervisa el grado de cocción de una bondiola que minutos antes tiró a la plancha.

También a nivel estudio -y laboral- tuvo a su lado quien lo aliente y embale… “Ella -por Narella Cerda, de 25- me incentivó a estudiar y también a trabajar. Por un lado, como tenía que hacer materias de primer año me dijo ‘empezá vos también y vamos juntos’. Y a la vez, cuando surgió la posibilidad de tomar la posta en el puestito familiar para costearme los estudios me dijo 'no lo dudes, yo te acompaño'. Una genia”, le tira flores a su fiel compañera.

Proyectan numerosas cosas juntos, incluso pasar por el altar. “Hace un año y medio que nos conocimos y ya convivimos. Yo soy de Cutral Co y vine hace un tiempo con mi familia y ella es de Cinco Saltos. A fin de año si Dios quiere nos vamos a casar ”, anticipa la gran noticia Elvis, que haciendo honor a su nombre lleva la voz cantante en la charla con LMC…

AS-Cipolletti-El Carrito de Elvis (Ruta 151) (15).JPG Sale con criolla. La rompen con los sanguchitos. Foto Antonio Spagnuolo.

“Cuánto tarda un sándwich de vacío”, le consulta un vecino cipoleño que anda con prisa pues “tengo turno para la RTO en media hora”. “Tranquilo que llegamos”, promete Narella. Y cumplen.

“Andan muchos de paso, como camioneros, viajantes y también tenemos clientes fijos. Un ambiente tranquilo y familiero, acá tienen para sentarse, pasarla bien”, explican. Además de los clásicos sanguches de chori, vacío, bondiola, hamburguesas, milanesas, lomitos y bondiolas ofrecen actualmente “algún tipo de vianda como milanesa con puré y pancito a 8 mil pesos”.

La bondiolita cuesta el mismo precio, el vacío 11 mil (“¡viene contundente!”) y el choripán 5 mil, por citar algunos valores.

“La idea es ganarnos el día a día. Hacemos casi toda la producción de la mercadería nosotros mismos. Por suerte nos va bien, llegamos con lo justo a fin de mes pero no nos podemos quejar”, destacan y sale “otro chori con criolla”.

AS-Cipolletti-El Carrito de Elvis (Ruta 151) (14).JPG Muchos camioneros y viajantes conforman su amplia clientela. Antonio Spagnuolo.

Son jornadas extensas, de doble turno agotador, pero ellos no aflojan. Arrancan “casi todos los días menos los domingos a las 11” en el carrito “hasta las 16 ó 17” y de allí, previa ducha para quitarse el olor de la parrilla y el humo, a clase…

"Nos tiran buena onda para que sigamos con el carrito y estudiando"

Actualmente la camioneta que compraron “está en reparación” por lo que se trasladan en colectivo. Pese a ello, intentan no llegar tarde ni faltar.

“Se armó un lindo grupo de estudio. Todos nos tiran buena onda y sugieren que sigamos cuando se enteran del carrito. Así que estamos contentos y agradecidos”, aseguran y se prenden en las bromas futboleras en una semana complicada para los de Boca y River.

Elvis y Narella, dos jóvenes luchadores que construyen un futuro mejor con mucha garra y a fuego lento…

“Son super estudiosos, muy queridos y re laburantes”

Silvina Ojeda, profe de Formación Social y Política en el terciario TCIL

“Elvis y Narella andan para todos lados juntos. Educados, hiper estudiosos y re laburantes. Se sientan siempre adelante, trabajan en grupo y son queridos. El curso de por sí es unido y se apoyan y estimulan entre todos para seguir con la carrera.

Nunca los escuche quejarse, algo poco frecuente ya que en estos tiempos en los que está difícil todo abundan las quejas.

Del carrito sé que es un negocio familiar y siempre les pregunto cómo les va y por suerte responden que bien, que trabajan mucho.

image.png La profe Silvina abraza a Narella -buzo violeta-, que a la vez apoya sus brazos en los hombros de Elvis -gorrito Negro- en medio del aula.

Yo deseo que sigan estudiando como todos mis alumnos. Consciente de que en estos tiempos de crisis e inmediatez se frustran todos más rápido lamentablemente. A ellos siempre les hablo fuera de la materia o hacemos ejercicios de comunicación para que se abran y puedan escucharse. Se merecen lo mejor”.