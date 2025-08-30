Vendía materiales de construcción truchos por Facebook: dejó un tendal de víctimas y lo detuvieron

La Policía de Loncopué fue la encargada de la investigación por estafa. Se continúa averiguando para atribuirle todos los hechos cometidos.

Tras una investigación de semanas, la Policía logró ubicar y demorar a un joven de Las Lajas que habría cometido numerosas estafas contra vecinos de varias ciudades del interior, ofreciendo materiales de construcción por Facebook.

Según informó la Policía, la investigación inició luego de recibir varias denuncias por estafa bajo una misma modalidad en la compra de elementos. Las víctimas relataban que tras ver publicaciones en redes sociales y grupos de mensajería donde se ofrecían materiales de construcción a precios "llamativamente bajos", comenzaron a dialogar con la supuesta empresa y así acordaron comprar diversos elementos, que eran pagados mediante transferencias de dinero.

Tras concretar los pagos, los compradores recibían órdenes de entrega y remitos con logos de comercios locales, que aportaban credibilidad a la transacción, pero que en realidad carecían de validez. Con el paso de los días y viendo que los materiales nunca eran entregados y tampoco se podía tomar contacto nuevamente con el comercio vendedor, se confirmaba el fraude y las víctimas acudían a radicar la denuncia.

comisaria 26 loncopue Policía del Neuquén

La Policía estimó que al menos 20 personas resultaron damnificadas en la región, "con importantes pérdidas económicas que afectaron principalmente a familias en proceso de construcción de sus viviendas", sostuvieron. No se trata de damnificados de una sola localidad sino de vecinos de Loncopué, Caviahue, El Huecú, Las Lajas, Bajada del Agrio y Zapala.

A raíz de todo esto y tras unir lo que parecían ser estafas bajo el mando de un mismo sospechoso, la Comisaría 26 de Loncopué inició una investigación en base a las comunicaciones y las publicaciones mediante las cuales comenzaba el engaño, a partir de lo cual lograron identificar a un sospechoso de 25 años y solicitaron una órden de allanamiento a su vivienda, ubicada en Las Lajas.

Tras analizar la prueba reunida, la Fiscalía de Zapala tramitó la autorización y la pesquisa se concretó esta semana. Durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares, tablets, dispositivos de almacenamiento y documentación de interés para la investigación. Asimismo, se demoró al principal sindicado, quien fue puesto a disposición de la Justicia.

La pesadilla de alquilar en Facebook: descubrió la estafa al llegar a la casa

Nunca se debe depositar la confianza en una transacción que inicia de manera informal a través de las redes sociales. Esa es una recomendación que la Policía da constantemente, pero la realidad es otra: la hiperconectividad que otorgan las redes ha permitido que se instalen en nuestra vida cotidiana para cualquier uso.

Esto llevó a que, semanas atrás, una visita a familiares en el Alto Valle se convirtió en una pesadilla para una mujer de Bariloche. Para un viaje reciente a Cinco Saltos, Yanina recurrió a una página que ofrece alquileres temporales en Facebooky reservó una casa con patio por tres días. Al llegar, tocó timbre y se encontró con una familia que vive en la propiedad y negó que se trate de una casa en alquiler.

Estafas alquileres on line.jpg Los estafadores aprovechan cualquier hueco para meterse en las redes ofrecer productos falsos y pedir transferencias.

La víctima del engaño relató el caso a LU5 para "que se sepa y no le pase a nadie más". Según afirmó, no era la primera vez que alquilaba una vivienda en forma temporal porque tiene familiares tanto en Cinco Saltos como en Cipolletti. Consciente de las estafas con alquileres a través de la red social tomaba algunos recaudos, que esta vez no fueron suficientes.

En la búsqueda por Facebook encontró "una casa con patio", tal como buscaba para su visita. "Yo tengo familia y amigos en Cinco Saltos, entonces decidí pasar unos días allá. Me fijé en el Facebook, en la página de "Alquileres Cinco Saltos" y había una vivienda con fotos y número de contacto", dijo Martínez.

La mujer se comunicó por WhatsApp, recibió rápida respuesta, fotos y precio. En principio, solo le sorprendió que le respondieran en cuanto escribió, algo que no le habría pasado en anteriores alquileres similares. Sin embargo, no fue suficiente para sospechar de una estafa y siguió con la gestión. La estafaron en 120 mil pesos.