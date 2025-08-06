Qué dijo la mujer que atropelló y mató en Ruta 7 sobre la denuncia de su expareja

El caso de la mujer que atropelló y mató a una motociclista en Centenario sumó un nuevo capítulo judicial días después del hecho. La expareja de la conductora presentó una denuncia por amenazas en su contra, en el marco de un conflicto por la tenencia del hijo en común . Sin embargo, la mujer negó categóricamente los hechos denunciados y aseguró ser víctima de violencia de género y extorsión por parte del denunciante.

En comunicación con LMNeuquén , la mujer solicitó hacer uso de su derecho a réplica y afirmó que las acusaciones vertidas por su expareja, padre de uno de sus dos hijos, son falsas. “Él solamente lo está haciendo para embarrarme a mí. Tiene 15 denuncias por violencia de género”, aseguró, y señaló que existen mensajes, audios, fotografías e incluso un video que acreditarían episodios de agresión hacia ella, incluso cuando tenía al hijo en brazos.

Contó que uno de los hechos más graves ocurrió en noviembre de 2023, cuando fue agredida cinco días después de salir del quirófano, pese a que su expareja conocía su estado de salud. A ello sumó otro episodio de este año, en el que el hombre habría intentado hacerla quedar como "incumplidora" de una medida perimetral. Según dijo, fue él mismo quien la invitó a su domicilio, y aportó a la Policía y a la fiscalía los mensajes que -sostiene- lo prueban.

La mujer también relató un episodio ocurrido en abril, cuando su expareja se llevó al hijo en común a Trevelin, Chubut, donde reside parte de su familia. Allí, asegura, la amenazó con que no lo volvería a ver y le exigió fotos y videos íntimos a cambio de recibir imágenes del niño. Esa situación fue denunciada ante fiscalía, donde se abrió una causa por extorsión que aún continúa en investigación.

“El nene está siendo judicializado. Él no tiene la tenencia ni yo la tengo. Es algo normal, pero acá se está peleando”, señaló. Añadió que la disputa por la tenencia continúa en el ámbito de Familia y que este martes participó de una audiencia en la que volvió a solicitar medidas cautelares por violencia de género, las cuales quedaron vigentes hasta noviembre. Además, indicó que cuenta con botón antipánico tras una denuncia por una agresión ocurrida en enero de este año, cuando el hombre ingresó a su vivienda y la atacó.

Sin declaraciones sobre el accidente fatal

Consultada sobre el siniestro en el que murió la motociclista Elizabeth Martínez, ocurrido el viernes pasado sobre Ruta 7, la mujer prefirió no hacer declaraciones. No obstante, aseguró que "no estaba alcoholizada", pero que "no se acuerda de nada de lo que ocurrió aquel día".

Respecto al accidente que tuvo en el 2024, en el que su pequeño hijo, que viajaba con ella en el auto, quedó gravemente herido, dijo que "tampoco estaba alcoholizada" y que "perdió el conocimiento por una lesión cervical", que la llevó a tener un prolongado tiempo en el hospital y que luego atravesó un largo proceso de rehabilitación. Sin embargo, reitero que no se acordaba de nada de lo que ocurrió en aquel momento.