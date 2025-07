Victoria Villarruel presente en Tucumán por el Día de la Independencia: "¿Cómo no estar acá?"

"Estoy muy contenta de estar en Tucumán . No sólo vengo como vicepresidente de la Nación, vengo como argentina , he venido muchas veces a Tucumán. Tengo muchos amigos en esta provincia, y hoy poder acompañar a los tucumanos en la fecha tan importante que es la Independencia de la República Argentina, el 209 aniversario de nuestra independencia, ¿Cómo no estar acá y no venir a hacerme parte del pueblo tucumano? ", expresó la vicepresidenta en diálogo con C5N.

Villarruel tucuman

En este sentido, la vicepresidenta fue consultada por C5N si tuvo problemas con la niebla al igual que el Presidente, y respondió entre risas: "Salí tarde. Tenía ya decidido, por supuesto, venir. He venido muchas veces, así que muy contenta de estar acá de nuevo".

En sus declaraciones, descartó ver al gobernador Osvaldo Jaldo y comentó que en su agenda se encontraba la oportunidad de visitar la Casa Histórica de Tucumán y la Catedral de San Miguel de Tucumán.

"Creo que en esta oportunidad no. Es una visita breve, nosotros mañana tenemos mucho trabajo en el Senado", aseguró, y acto seguido indicó: "Voy a volver con más tiempo porque aparte quiero recorrer mucho más y quiero volver a lugares tan lindos, como Tafí del Valle".

La suspensión del viaje de Javier Milei a Tucumán

El presidente suspendió su traslado a la provincia tucumana este martes a la noche. Según trascendió, Milei tenía la intención de participar en la Vigilia en la Casa Histórica. "La razón de la decisión radica en los informes recibidos por Casa Militar y la Fuerza Aérea Argentina que refieren a la situación climática que impide realizar los vuelos pertinentes", argumentaron en la Casa Rosada.

A causa de la niebla, varios vuelos se cancelaron y hubo demoras en arribos y partidas durante todo el martes, tanto en Aeroparque, que estuvo cerrado por varias horas, como en el aeropuerto de Ezeiza. Si bien durante la tarde se reanudaron algunas operaciones con importantes complicaciones, la organización del viaje del mandatario se vio afectada.

"Estando en Olivos, cuando me levanté, la situación era muy compleja, no se veía nada, era como estar adentro de una nube. Olivos queda muy cerca de Aeroparque, la situación era muy compleja. Había muchísimos vuelos cancelados y ya en ese momento la recomendación era que no se viajara, era un verdadero peligro", indicó el Presidente este miércoles respecto de los motivos por los que no viajó a Tucumán. "Lo más complejo era que no estaban las condiciones aseguradas para volver", agregó.