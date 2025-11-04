Brutal video: una mujer entró a la escuela de su hija y atacó a cadenazos a una chica de 14 años

El salvaje ataque fue grabado por otros estudiantes. “Me encontré con mi hija bañada en sangre, con la cabeza abierta en cuatro partes", relató la madre de la víctima.

En las últimas horas se conoció un brutal hecho que tuvo lugar en una escuela secundaria , donde una menor fue víctima de una salvaje golpiza por parte de la madre de una compañera.

La brutal agresión ocurrió en la Escuela Secundaria N°16 de Junín, ciudad del noroeste bonaerense. La adolescente fue traslada al hospital y hay una denuncia penal en marcha, por lo que se dio intervención a la Justicia.

La adolescente terminó con cortes en la cabeza, brazos, piernas y varios politraumatismos. Se presentó una denuncia y la Fiscalía 9 de Junín intervino con un pedido de medida cautelar .

Las imágenes del video filmado en el interior del colegio, muestran a una mujer cuando ingresa y atacó a cadenazos a una alumna de 14 años. Ese video ya está en poder de la justicia. Y se desconoce qué medidas adoptaron las autoridades educativas con relación a la agresora, que tiene dos hijos más que concurren a ese establecimiento.

Así fue el salvaje ataque dentro del aula

Según la denuncia que se conoció, la chica de 14 años llegó a clase y fue alertada por una compañera de que una mujer la estaba buscando. Según publica TN, se trataba de la madre de otra alumna ingresó al salón gritando: “¿Qué problema tenés con mi hija?” y comenzó a golpearla en la cara, la cabeza, los brazos y las piernas.

En ese momento el ataque comenzó a intensificarse. Y en un momento, la hija de la agresora se acercó y le entregó una cadena, con la que comenzó a golpearla en la cabeza, provocándole múltiples lesiones.

“Te voy a c... a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”, decía la mujer mientras la atacaba.

En ese momento, una docente logró intervenir y sacar a la agresora, exigiendo que la mujer abandone el aula. Se dio intervención inmediata a la policía, ambulancia y fiscalía, que solicitó una medida cautelar para proteger a la víctima del brutal ataque.

“Es una aberración"

La madre de la víctima contó que la chica alcanzó a llamarla por teléfono tras la brutal agresión. “Es una aberración, indescriptible con palabras. Me llamó mi hija y me dijo ‘vení, mamá, que se metió una vieja dentro del salón y me rajó la cabeza con una cadena’. Lloraba, gritaba. Casi me muero en el instante, salí corriendo con el padre hasta la escuela”.

“Llegué y me encontré con mi hija bañada en sangre, con la cabeza abierta en cuatro partes, lesiones en el ojo, las piernas, traumatismo de cráneo", relató.

Asimismo, señaló que “Este problema empezó hace un tiempo con una nena, en realidad el problema no es ni siquiera con mi hija, ella defendió a una amiga. Es intento de homicidio, esta mujer tiene que estar presa”.

La familia contó que su hija "sigue monitoreada por profesionales de la salud, para evitar cualquier complicación posterior debido a los golpes de cadena recibidos en su cabeza".