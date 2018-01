Las Grutas, el segundo lugar del país donde más se usa Tinder

La aplicación móvil, en la que hay que dar un "Me gusta" a la persona para poder comenzar una conversación virtual, realizó un sondeo de las ciudades argentinas donde más se utiliza.

En primer lugar del ranking salió Villa Gesell, un destino elegido por miles de jóvenes para disfrutar el verano. La sorpresa llegó con la segunda posición, ocupada por Las Grutas, en el golfo San Matías. Allí, al parecer, miles de jóvenes que llegan sobre todo del sur argentino prefirieron conocer personas a través de esta aplicación.

En tercer lugar fue ocupado por Pinamar: otro centro neurálgico de la movida veraniega. Esta playa de la Costa Atlántica parece ser un interesante destino para ligar. La última, pero no la menos importante, fue Mar del Plata. El destino más popular por excelencia entre los turistas argentinas no podía faltar en el ranking del amor y los encuentros virtuales (y reales). Con tanta cantidad de gente, es imposible que no surja alguna que otra historia de verano.

playa Las grutas

¿Cómo se usa Tinder?

La aplicación móvil se vincula con las cuentas de Facebook de los usuarios. La foto de perfil, la edad y una reducida descripción es esencial a la hora de recibir "match" o "Me gusta". Los usuarios pasan perfil por perfil, y aquellas personas que sean de su gusto les pude dar un corazón. Si la otra persona también le dio un corazón, recién ahí pueden comenzar a vincularse y coordinar algún encuentro real. La aplicación es de las más usadas por los argentinos para conocer personas, buscar amigos y hasta encontrar pareja.

Habrá wifi gratis en la playa

Las playas céntricas del Las Grutas contarán próximamente con el servicio de wifi gratuito para que todos los turistas puedan estar conectados. La ciudad costera será el primer cliente rionegrino en estar conectado a través de la red Arsat.

Según indicó el jefe de operaciones de Altec, Fernando Cadenasso, dijo que Las Grutas contará con internet de alta calidad por que llegará hasta allí una cañería de fibra óptica. Conectarán el wifi de forma gratuita en las bajas más céntricas, de la 1 a la 5.

“Primero se efectuó el zanjeo para descubrir las cámaras por donde hay que ingresar con la fibra óptica y llegar al refugio de ARSAT para así lograr conectarla”, manifestó Cadenasso. Agregó que con la llegada Red Federal de Fibra Óptica las compañías monopólicas estarán obligadas a mejorar sus servicios en toda la provincia.

