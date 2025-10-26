La Libertad Avanza arrasó con CABA con 47,44% de los votos

Los comicios del domingo delinearon la composición de las bancas que la ciudad aporta al Congreso de la Nación Argentina.

El clima político en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se mantiene en vilo este domingo por la noche, mientras avanza el conteo de votos de las elecciones legislativas nacionales 2025 . Con los centros de votación ya cerrados, tras más de tres horas del cierre de las mesas, se conocieron los primeros resultados oficiales que definirán la nueva composición de la representación porteña en el Congreso de la Nación.

La votación se desarrolló con normalidad en las más de 1.000 escuelas habilitadas en la ciudad, y la participación se mantuvo en niveles similares a los comicios anteriores, según los primeros reportes de la Cámara Nacional Electoral. Desde el inicio de la mañana, largas filas se registraron en distintos establecimientos, especialmente en los barrios de Palermo, Caballito y Flores.

Los porteños eligieron diputados nacionales y senadores que representarán a la Ciudad en el Congreso. En total, se renovaban 12 bancas en Diputados y 3 en el Senado , lo que convierte a la elección en un punto clave para la correlación de fuerzas en el ámbito nacional.

Competencia voto a voto

Las principales fuerzas políticas protagonizan una disputa cerrada. Por un lado, La Libertad Avanza, con el respaldo del presidente Javier Milei, busca consolidar su poder legislativo en el distrito donde nació políticamente. Enfrente, el peronismo porteño intenta recuperar terreno luego de años de predominio liberal y opositor.

A su vez, la coalición Juntos por el Cambio, históricamente fuerte en la capital, llega dividida y con el desafío de sostener presencia frente a nuevas expresiones políticas. Los primeros sondeos a boca de urna, difundidos de manera extraoficial, anticipan una elección pareja entre las tres principales fuerzas, aunque sin diferencias concluyentes.

Los primeros resultados dan:

La Libertad Avanza 47,44%

Fuerza Patria 26,88%

Frente de Izquierda y los Trabajadores 9,08%

Expectativa por los primeros datos

Aunque se había dado a conocer que los primeros datos serían dados a conocer a las 21, hubo que esperar unos 20 minutos para que Guillermo Francos informaran la aplastante victoria de La Libertad Avanza en casi toda la provincia.

Pese a que se esperaba una elección pareja entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, hubo alrededor de 20 puntos de diferencia entre ambas fuerzas. Pero CABA no fue el único lugar en que La Libertad Avanza ganó, sino que también se impusieron en gran parte del país.

Cuantas bancas se quedó cada partido

Con estos resultados, el partido del Presidente Javier Milei tendrá siete diputados más por CABA, Fuerza Patria cuatro, Frente de Izquierda y Ciudadanos Unidos, pudo sumar uno.

Respecto a los senados, con estos resultados La Libertad Avanza se quedó con dos de las tres bancas que se renovaban y Fuerza Patria con la restante.

En total votó el 69,30% del padrón en CABA, es decir, se acercaron a emitir su sufragio 1.664.552 personas de 2.401.704 empadronados. Del total de los votos, 2,05 % fue en blanco, 1,51 % nulos y el total de los votos válidos fue del 98,42%.

Patricia Bullrich celebró el triunfo en CABA y respaldó a Milei

En medio del festejo por los resultados de las elecciones legislativas 2025, Patricia Bullrich habló a la militancia desde el bunker y expresó su agradecimiento a los votantes porteños y reafirmó su respaldo al presidente Javier Milei. Desde el búnker de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Seguridad celebró el desempeño de la fuerza oficialista y sostuvo que “el esfuerzo tiene sentido y el país puede cambiar”.

Bullrich inició su mensaje con un tono de gratitud: “Gracias por la confianza, por el coraje, por la esperanza. El esfuerzo tiene sentido y el país puede cambiar. Gracias al presidente Milei”. En su discurso, remarcó el proceso de “reordenamiento” que, según dijo, está llevando adelante el mandatario “para poder vivir en libertad”.

La funcionaria también tuvo palabras para la secretaria general de la Presidencia y presidenta del partido La Libertad Avanza: “Gracias a Karina Milei como presidenta del partido, los porteños hicieron posible que el país consolide ideas de cambio y la libertad contra el kirchnerismo”.

Bullrich enmarcó los resultados electorales en una lectura histórica: “Hace más de un siglo los argentinos queremos vivir en paz y con una economía estable. Este camino es difícil, pero vale la pena”. Subrayó además que “hoy la sociedad dio un apoyo muy grande a lo largo y ancho de la Argentina”, al tiempo que destacó que “millones de argentinos volvieron a poner en el presidente Milei una capacidad para ser gobierno junto a los que fueron elegidos diputados y senadores”.

La ministra celebró el respaldo obtenido por el oficialismo en el Congreso y lo interpretó como un aval a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. “Vamos a tener los brazos abiertos en el Senado para construir las mayorías”, aseguró.

Bullrich calificó los resultados como un “gran paso” en términos de estabilidad política: “Hoy han dado un gran paso y ese gran paso ha sido darle gobernabilidad al presidente Milei una vez, gobernabilidad popular”, afirmó. También convocó a la unidad y al trabajo conjunto con otras fuerzas políticas: “Brazos abiertos para aquellos que no quieren ir para atrás”.

Antes de concluir, agradeció nuevamente el respaldo recibido en la Ciudad de Buenos Aires: “Muchas gracias a todos los que nos votaron, muchas gracias por habernos dado la mayor cantidad de diputados de la historia”.

Con un tono optimista, Bullrich cerró su intervención subrayando que el oficialismo “consolida un nuevo rumbo para la Argentina”, con el desafío —dijo— de “transformar el esfuerzo en resultados y la esperanza en libertad”.