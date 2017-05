El Rulo Sánchez, un conocido delincuente cipoleño que estuvo acusado del brutal asesinato de su propio padre, se encuentra internado en el hospital castro Rendón con muerte cerebral tras un intento de linchamiento en Centenario.

En dialogo con LM Cipolletti, Paola Sánchez Vera dijo que la notificaron para que de su consentimiento como familiar directo para proceder a desconectar a su hermano ya que las pruebas de actividad cerebral dieron resultados negativos. “No voy a firmar para que lo desconecten, porque no soy dios, y no puedo decidir sobre la vida de los demás. Se que hizo muchas cosas malas, destruyó a mi familia, pero yo no puedo hacerme cargo ni de su estado de salud, ni de su muerte. El único responsable es la justicia que lo dejó libre tras asesinar a mi padre”, cuestionó la mujer.

Agregó que resta que su otro hermano responda sobre la autorización, pero afirmó que tampoco firmaría un pedido de esas características. “Espero que ahora no se les ocurra iniciar una causa penal contra las personas que lo golpearon. Si así fuera, voy a contactarme con esas familias que defendieron su propiedad, y sus pertenencias, porque son personas trabajadoras. Sería incoherente que encima que se defendieron los acusen y les armen una causa”, relató.

Al no obtener la autorización de los familiares directos para ser desconectado, Héctor “Rulo” Sánchez Vera continuará internado en el hospital neuquino.