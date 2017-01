El drama que vivió una familia cipoleña el viernes fue un episodio más de una larga lista de conflictos intrafamiliares que terminó con la intervención de la fuerza pública. Ese día, una mujer se presentó en la casa de su madre para reclamar la tenencia de su hija y el hecho terminó con una denuncia contra efectivos de la Comisaría 24 por agresiones.

El hecho no es nuevo y la situación ya tiene varias fojas en la Defensoría del Menor de la cuidad. En el conflicto entre madre e hija están involucrados tres menores. Dos de ellos viven con la abuela, María de los Ángeles Prada, quien obtuvo la tenencia provisoria de los adolescentes en 2011. Por esa fecha también logró una orden de restricción contra Belén Sandoval, su hija y madre de los chicos.

El dictamen que prohibía el acercamiento se fue diluyendo con el tiempo porque, dado el buen comportamiento que mostraba Sandoval después del nacimiento de su tercera hija, la abuela autorizó la revinculación. En época de vacaciones los chicos visitaban a su madre en Neuquén para pasar unos días con su hermanita de dos años. No obstante, esta semana la progenitora negó el retorno del mayor de los hermanos a Cipolletti, porque lo que hoy está retenido en su casa materna.

“Nos hace la vida imposible”, dijo Prada sobre su hija. Según detalló tiene “problemas psicológicos graves y consume pastillas” por lo que anticipó que va a reiterar el pedido a la Justicia por una urgente internación en Salud Mental.

Sobre el suceso del viernes, Prada desmintió la existencia de algún tipo de violencia por parte de la Policía. Aseguró que, si Sandoval tenía algún tipo de herida, se debió a que “usó la mano para romper un vidrio e intentar entrar en la casa”. Además, con una pretendió herir a su hermano, de 17 años, que presenció la escena. “Le quería pegar a la nena y llevársela” relató la abuela y agregó: “Si no lo hizo fue porque llegó la Policía y trató de contenerla, pero no pudo”. Por otra parte, opinó que “si en la comisaría forcejeó, seguro fue porque tuvieron que agarrarla para sentarla y calmarla. La conozco y sé cómo se pone. Ella no es la víctima acá, somos nosotros”.

Según el relato de Prada, Sandoval vive en medio de una estabilidad emocional y psicológica que perjudica a los chicos y a la familia de manera indirecta. “Se enoja con los chicos, me los deja y al otro día me los viene a reclamar drogada”, declaró.

El proceso judicial parece ser la única vía para encontrar tranquilidad, aunque no tiene punto final. Ayer, Prada se presentó en la Defensoría del Menor para pedir la restitución inmediata de su nieto mayor y una orden judicial para internar a Sandoval. Por otra parte, espera el momento en que la justicia acceda a otorgarle la tenencia de la pequeña de dos años.

Interna

Una serie de denuncias cruzadas que involucra a tres menores de edad

Custodia de menores

La madre de la mujer tiene la custodia de dos de sus tres nietos y pidió tener en su casa a la más pequeña, de dos años. Asegura que su hija no puede criarlos por sus problemas permanentes.

Restricción de acercamiento

Prada había logrado una orden que le impedía a su hija visitar su casa, pero se fue diluyendo con el tiempo. Tras el último incidente, solicitaría una nueva restricción de acercamiento.

Acusación

Investigación de oficio a la U24

Frente a la denuncia pública de Belén Sandoval por agresiones en la Comisaría 24, el fiscal Marcelo Gómez inició una investigación de oficio por tratarse de un delito de acción pública.

Durante el fin de semana la fiscalía tomó contacto con Sandoval, quien se comprometió a presentarse para dar su versión de los hechos, aunque eso aún no ocurrió. “Se inició a raíz de que una situación toma estado público, porque no hay una denuncia formal”, explicó Gómez.