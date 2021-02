Horror: se sacó una selfie con su esposa embarazada y la tiró al vacío

El incidente ocurrió en junio de 2018 en Mugla, Turquía, cerca del Valle de las Mariposas, donde Hakan Aisal de 40 años y su esposa , Semra de 32 años, habían ido de vacaciones. Semra Aisal estaba embarazada de siete meses cuando perdió la vida, al caer por un acantilado de la zona. Su muerte, al igual que la de su bebé aún no nacido, fue instantánea. La pareja había pasado tres horas en ese lugar.

El marido de Semra, Hakan Aisal, afirma que la mujer resbaló y se cayó por el acantilado, y que él no tuvo nada que ver con su muerte. Según el acusado, la caída se produjo cuando su mujer le pidió que le trajera el teléfono, que había metido en el bolso después de hacer unas fotos. De espaldas al bolso, escuchó los gritos de Semra. "Cuando giré para mirar, no estaba allí. No empujé a mi mujer", afirmó.