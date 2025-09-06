El frío no cede: probabilidad de heladas en todo el Valle

Después de dos días con temperaturas que perforaron los -6 en el momento clave de la floración de frutales de carozo, el servicio de pronóstico de heladas no da respiro. Para la noche del viernes 5 se anticipó un cielo despejado con vientos débiles o en calma, con una alta presión atmosférica. Hacia la noche y la madrugada, se produjo un brusco descenso de la temperatura que anuncia probabilidad de heladas en toda la región.