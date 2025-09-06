El clima en Cipolletti

El frío no cede: probabilidad de heladas en todo el Valle

El pronóstico para la madrugada del sábado 6 había anticipado temperaturas por debajo de los 0 grados.

Hay preocupación por las perdidas.

Hay preocupación por las perdidas.

Después de dos días con temperaturas que perforaron los -6 en el momento clave de la floración de frutales de carozo, el servicio de pronóstico de heladas no da respiro. Para la noche del viernes 5 se anticipó un cielo despejado con vientos débiles o en calma, con una alta presión atmosférica. Hacia la noche y la madrugada, se produjo un brusco descenso de la temperatura que anuncia probabilidad de heladas en toda la región.

PRONÓSTICO PARA ALTO VALLE CENTRO (DE CIPOLLETTI A VALLE AZUL)

Cielo despejado.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del este.

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC

PRONÓSTICO PARA EL OESTE DE ALTO VALLE (SENILLOSA, PLOTTIER)

Cielo despejado.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del este.

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC

PRONÓSTICO PARA EL NORTE DEL ALTO VALLE (AÑELO, EL CHAÑAR, V. ALEGRE)

Cielo despejado.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del este.

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC

Las heladas se pueden volver a hacer sentir en las chacras de la región.
Las heladas vuelven a las chacras de la región. Hay preocupación en el sector frutícola.

PRONÓSTICO PARA VALLE MEDIO (DE CHIMPAY A CO. JOSEFA)

Cielo despejado.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del norte.

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-4) a (-1)ºC

heladas El Chañar
Las heladas volvieron en el momento clave de la floración de frutales de carozo.

PRONÓSTICO PARA VALLE INFERIOR Y NORESTE (RÍO COLORADO, CONESA, GUARDIA MITRE)

Cielo despejado.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del norte.

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC

PRONÓSTICO PARA REGIÓN ATLÁNTICA (C. DE PATAGONES, VIEDMA, SA. GRANDE)

Cielo despejado.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del noroeste.

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC

