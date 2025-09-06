El frío no cede: probabilidad de heladas en todo el Valle
El pronóstico para la madrugada del sábado 6 había anticipado temperaturas por debajo de los 0 grados.
Después de dos días con temperaturas que perforaron los -6 en el momento clave de la floración de frutales de carozo, el servicio de pronóstico de heladas no da respiro. Para la noche del viernes 5 se anticipó un cielo despejado con vientos débiles o en calma, con una alta presión atmosférica. Hacia la noche y la madrugada, se produjo un brusco descenso de la temperatura que anuncia probabilidad de heladas en toda la región.
PRONÓSTICO PARA ALTO VALLE CENTRO (DE CIPOLLETTI A VALLE AZUL)
Cielo despejado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles del este.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC
PRONÓSTICO PARA EL OESTE DE ALTO VALLE (SENILLOSA, PLOTTIER)
Cielo despejado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles del este.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC
PRONÓSTICO PARA EL NORTE DEL ALTO VALLE (AÑELO, EL CHAÑAR, V. ALEGRE)
Cielo despejado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles del este.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC
PRONÓSTICO PARA VALLE MEDIO (DE CHIMPAY A CO. JOSEFA)
Cielo despejado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles del norte.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-4) a (-1)ºC
PRONÓSTICO PARA VALLE INFERIOR Y NORESTE (RÍO COLORADO, CONESA, GUARDIA MITRE)
Cielo despejado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles del norte.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC
PRONÓSTICO PARA REGIÓN ATLÁNTICA (C. DE PATAGONES, VIEDMA, SA. GRANDE)
Cielo despejado.
Presión en ascenso.
Vientos débiles del noroeste.
PROBABILIDAD DE HELADAS
Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC
