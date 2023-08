En qué paradisíaco lugar planea casarse Sol Pérez

“Está todo encaminado. Por ahora, viene bastante bien”, dijo Sol sobre los detalles de la organización que está a cargo de Claudia Villafañe y su empresa de eventos Plan V. Por caso, las mujeres se reúnen semanalmente cada martes por la mañana para estar al día con cada una de las cuestiones que surgen y que hay que definir sobre la fiesta que se realizará en el Hotel Sofitel de Cardales y que contará con aproximadamente 400 personas. “Estamos viendo la cantidad de invitados, no terminamos de cerrar la lista”, aclara al respecto la futura abogada.

Por otro lado, la encargada del vestido de novia que lucirá Sol será la diseñadora Verónica de la Canal, quien ya la ha vestido en otras oportunidades como fiestas privadas, eventos y Martín Fierro.

“Les voy a mostrar todo el proceso”, anticipó la panelista en las redes sociales anunciando que compartiría con sus casi seis millones y medio de seguidores cómo se prepara para el gran día, sin revelar nada sobre el modelo que dejará ver recién el mismo 25 de noviembre cuando llegue al altar a encontrarse con Guido.

En tanto, su futuro marido estará vestido por la exclusiva marca Etiqueta Negra. Con respecto al look para la unión civil, la panelista aseguró que aún no lo definió, no está segura de lo que quiere usar.