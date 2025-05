El festejo de Claudia Villafañe al ganarle un juicio a Matías Morla

Dalma y Gianinna Maradona. Matías Morla.

Villafañe-Morla: Una batalla que inició en 2015

El conflicto legal entre Claudia Villafañe y Matías Morla se remonta al 2015, cuando Diego Maradona inició acciones legales en contra de la madre de Dalma y Gianinna por presunto fraude y apropiación indebida de bienes. Cuatro años después, tras varias apelaciones, la Corte Suprema de Justicia de Argentina de firme el sobreseimiento de Villafañe.

A pesar de la resolución judicial, el abogado siguió haciendo declaraciones en las que definía a Claudia como una ladrona, lo cual motivó una nueva demanda penal que nuevamente, ganó la empresaria.

Claudia Villafañe. Diego Maradona.jpg

Dalma Maradona habló sobre la posible suspensión del juicio por la muerte de Diego

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona atraviesa su momento más delicado. A más de dos meses de haber comenzado el debate oral en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, una denuncia sacudió el proceso y generó preocupación tanto en el entorno familiar como en el plano judicial. Dalma Maradona se refirió con contundencia a un episodio ocurrido el jueves pasado que podría tener consecuencias graves en el desarrollo del juicio.

"El jueves por la tarde aparecieron cámaras dentro del tribunal", anunció Ángel de Brito en su programa, lo que dio pie a que Dalma explicara la situación: "Sí, lo que sucede es que a mí me escribe un periodista y me dice ‘queríamos saber qué pasó con tal cosa, que las cámaras adentro, que ahora hay un revuelo, que no pudo declarar Díaz’. Yo dije, ‘¿qué?’".

El hecho al que se refiere Dalma habría tenido como protagonistas a dos personas que, supuestamente avaladas por la jueza Julieta Mackintach, ingresaron al recinto para registrar imágenes sin el conocimiento de las partes involucradas. Según trascendió, el objetivo sería la realización de un documental sobre el caso.

Dalma Maradona.jpg Dalma Maradona

"Todos los que estaban en el tribunal se dieron cuenta que había cámaras grabando el juicio", sumó De Brito, mientras que Dalma aclaró: "No sé si cámaras o con un celular, no sé, lo que sea. Dispositivos, dos personas. Ya se sabía que no se podía. De hecho, a mí me pasó que estaba con el celular. Lo estaba por poner en silencio y me dijeron que no podía. O sea, eso es lo raro, que nadie haya visto que estas dos personas estaban grabando."

La denuncia fue impulsada por el abogado Fernando Burlando, quien representa a Dalma y Gianinna en el juicio. Según reveló Dalma, "Fernando (Burlando) tuvo que presentar una denuncia para que se investigue ese caso y para saber si hay una de las juezas que está involucrada". La acusación, además de señalar una posible violación a las normas procesales, podría derivar en la nulidad parcial o total del juicio, lo que encendió todas las alarmas.

¿Qué puede pasar con la jueza a cargo del juicio por la muerte de Diego Maradona?

"Yo espero que no, porque si no, eso sería que el juicio pueda empezar de cero o que se pueda anular lo que pasó hasta ahora o tener que cambiar a los jueces", explicó Dalma con evidente preocupación. Desde el entorno familiar temen que el caso, ya demorado y plagado de tensiones, entre en un limbo jurídico que complique aún más la búsqueda de justicia.

La jueza Julieta Mackintach, una de las integrantes del tribunal, está ahora bajo investigación. Las miradas están puestas sobre el expediente que analiza su posible vínculo con una productora audiovisual y el supuesto aval para la presencia de infiltrados en las audiencias. Según fuentes judiciales, la jornada de este martes será clave para definir si el proceso continúa su curso normal o si se abre la puerta a una suspensión. "Si acá se da que hubo un acto que no está bien y se tiene que empezar de cero, se empezará de cero. Pero si no y sigue, después no hay una chance de volver con esta situación", aclaró Dalma.