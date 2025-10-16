Los mejores memes de la victoria de Argentina ante Colombia para meterse en la final del mundial sub 20

Las redes sociales estallaron y se inundaron de memes tras la victoria de la albiceleste en el certamen ecuménico que se disputa en Chile.

Las redes sociales estallaron luego de la victoria de Argentina sobre Colombia por 1-0 , en un partido duro, que le le permitió el pase a la final del mundial sub 20 que se está disputando en Chile. Producto de un contexto picante por la rivalidad entre ambas selecciones y los dichos de futbolistas del combinado cafetero en la previa del encuentro, l as redes se inundaron de memes.

La Selección argentina sub 20 hizo historia en el mundial de la categoría que se disputa en Chile. Más allá del resultado futbolístico, el duelo tuvo una carga emotiva debido a la pica que hay entre ambas selecciones principalmente forjada por los duelos que disputó la Selección mayor.

Esa rivalidad se tradujo en la categoría y durante el duro duelo que tuvo el seleccionado, pero que pudo ganar con un tanto de Toto Silvetti para firmar el pase a la final del certamen, quedaron muestra de la rivalidad. Más allá de esto llamaron principal atención los festejos del seleccionado en el vestuario una vez conseguido el objetivo.

A través de videos filmado por los propios jugadores quedó en evidencia una fuerte gastada para la Selección cafetera. Es que en el fervor de la celebración los jugadores argentinos bailaron al ritmo de la canción "El Ritmo que nos Une", dedicada a los cafeteros.

Luego de las celebraciones, el futbolista Gianluca Prestianni, uno de los puntos más altos del equipo, lanzó un comentario picante ante la prensa haciendo alusión al apoyo del público chileno a los rivales de Argentina: “Que sigan en contra que parece que es cábala. Vamos a la final con todo”.