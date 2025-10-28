Sortearán jurados populares para causas penales en Río Negro: cuántos serán de Cipolletti y por qué podría tocarle a cualquiera

El sorteo, totalmente al azar y público, puede alcanzar a cualquier ciudadano del padrón . El mismo se realizará el 3 de noviembre.

El Poder Judicial de Río Negro llevará adelante el sorteo de jurados populares el domingo 3 de noviembre, un procedimiento que se realiza cada dos años para conformar el padrón de ciudadanos y ciudadanas que podrán participar en juicios penales bajo esta modalidad durante el 2026 y 2027.

En el caso de Cipolletti , que integra una de las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia, se seleccionarán 1.000 personas en total: 500 mujeres y 500 varones . La selección se hará entre los votantes registrados en el padrón electoral y estará a cargo de Lotería de Río Negro , bajo la supervisión del Juzgado Electoral Provincial .

El acto, de carácter público y con el objetivo de garantizar la transparencia, podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube y del Facebook oficial de Lotería de Río Negro.

Cómo continúa el proceso

Las personas seleccionadas serán notificadas por la Oficina Judicial Penal de su circunscripción, que les enviará una comunicación oficial con una nota informativa, un formulario de declaración jurada y un sobre de respuesta. Este trámite podrá completarse sin costo a través de Correo Argentino o en forma digital en el sitio jurados.jusrionegro.gov.ar.

Con esta información se realiza una primera verificación para descartar incompatibilidades o impedimentos legales, como antecedentes penales o vínculos laborales con el Poder Judicial o las fuerzas de seguridad. Todo el proceso se maneja con carácter confidencial por las Unidades de Juicios por Jurados.

Desde el Poder Judicial se recordó que ningún funcionario solicitará datos bancarios ni información personal sensible, y que toda comunicación oficial se hará a través de los canales formales.

Un sistema de participación ciudadana

El juicio por jurados rige en Río Negro desde hace varios años y permite que la ciudadanía participe directamente en los procesos penales más graves y públicos. Cada tribunal popular se conforma por doce integrantes, y se aplica en causas donde el fiscal anticipa una pena superior a doce años de prisión.

Para ser jurado se requiere ser argentino o argentina, tener más de 18 años y residir en la zona donde ocurrió el delito. No pueden participar personas con condenas por delitos dolosos, profesionales del derecho, funcionarios judiciales, miembros de las fuerzas de seguridad ni referentes religiosos.