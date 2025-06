Rodrigo Buteler se sumó a intendentes del país que exigen cambios en la distribución de fondos desde Nación

Embed LES COMPARTO…



No solamente son los gobernadores sino todos los intendentes del país de todos los colores políticos con el mismo problema.

pic.twitter.com/cTut7rPeO4 — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) June 24, 2025

Entre los puntos destacados del documento se plantea también que los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) deben distribuirse de acuerdo con los criterios de coparticipación vigentes, sin discrecionalidad.

“Los municipios venimos desde hace más de un año exigiendo que se cumplan con las leyes y pactos vigentes”, expresa otro de los párrafos, y afirma que los intendentes están “unidos en defensa de lo que les corresponde a nuestros vecinos, más allá de los orígenes partidarios”.

Finalmente, el COFEIN advierte que el escenario actual es “injusto”, y que si bien hay consenso sobre la necesidad del equilibrio fiscal, este no puede alcanzarse a costa del abandono de las obligaciones nacionales con provincias y municipios. En ese sentido, remarcan que “el federalismo debe ser respetado y valorizado”.

¿Qué dijeron otros intendentes?

Diversos jefes comunales del país respaldaron la declaración del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) y coincidieron en señalar las desigualdades en el reparto de fondos nacionales. Raúl “Chuli” Jorge, intendente de San Salvador de Jujuy, celebró la propuesta de eliminar los fondos fiduciarios financiados con el impuesto a los combustibles líquidos y destacó la necesidad de que cada provincia pueda administrar esos recursos según sus propias prioridades.

Desde Córdoba, Daniel Passerini también apoyó el reclamo. “Es momento de terminar con las inequidades y dar lugar al federalismo que desde Córdoba exigimos”, escribió en redes sociales, criticando el favoritismo hacia el AMBA. En tanto, Rosario Romero, intendenta de Paraná, denunció un reparto injusto desde el inicio del actual gobierno y afirmó: “Hemos sufrido injusticias en la distribución de los recursos por parte del Gobierno Nacional”.

¿Qué es el COFEIN?

El Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) se conformó a principios de mayo durante un encuentro realizado en Tucumán. Participaron 22 ciudades de 16 provincias y se estableció como un espacio federal, apartidario y permanente para articular reclamos y políticas comunes entre municipios del país.

Su creación respondió a una creciente preocupación por el reparto desigual de fondos entre el interior y el Área Metropolitana de Buenos Aires. En ese primer encuentro, los intendentes marcaron diferencias con las decisiones del gobierno nacional, en especial por los recortes en subsidios al transporte, la educación y la obra pública.

intendentes COFEIN.jpg Intendentes en la creación del COFEIN en Tucumán.

El COFEIN busca posicionarse como una voz colectiva que defienda el federalismo fiscal y promueva una gestión pública más equitativa, con recursos que lleguen de forma justa a todas las jurisdicciones, sin distinción política ni geográfica.

Los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI)

En una reunión celebrada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), 22 gobernadores acordaron impulsar un proyecto de ley para modificar el reparto del impuesto a los combustibles líquidos y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El objetivo es avanzar hacia un esquema de distribución más equitativo entre Nación y provincias.

El documento consensuado propone que el 52% de lo recaudado por el impuesto quede en manos de las provincias, mientras que el 48% sea administrado por Nación. También establece que los ATN deben distribuirse según el esquema de coparticipación vigente, sin discrecionalidad.

Embed LAS PROVINCIAS UNIDAS EXIGIMOS LO QUE NOS CORRESPONDE



pic.twitter.com/bswuakqiFJ — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) June 23, 2025

El proyecto será redactado por una comisión especial y busca contar con el apoyo de todos los distritos, incluidos gobernadores del oficialismo y la oposición. La medida representa un fuerte mensaje al gobierno nacional y anticipa un posible conflicto con la Casa Rosada en plena etapa preelectoral.

De la reunión participó el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, que indicó: "No pedimos más. Pedimos lo justo. Porque no puede haber país si las provincias no tienen con qué sostenerlo" y agregó "vamos a seguir dando esta pelea. Con firmeza, con convicción y con unidad defendiendo lo que nos pertenece y a nuestra gente por sobre todas las cosas".