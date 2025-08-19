El viento llega a Cipolletti esta semana: de cuánto serán las ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas de tiempo variable, con frío en la cordillera y ráfagas fuertes hacia el final de la semana en el Valle.

Se espera viento intenso durante la semana en Cipolletti y el Alto Valle.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Cipolletti y el Alto Valle anticipa días mayormente estables en el inicio del período, pero con un progresivo descenso de temperatura hacia el viernes y condiciones de inestabilidad en la zona cordillerana.

En Cipolletti, el martes comenzará con buen tiempo, cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 8 °C de mínima y los 18 °C de máxima. Los vientos soplarán del oeste con intensidades de hasta 59 km/h, durante la tarde, sin probabilidad de precipitaciones.

El miércoles se mantendrá estable, con registros entre 5 °C y 14 °C y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Para el jueves se prevé un leve descenso, con mínima de 7 °C y máxima de 14 °C, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 59 km/h. Ese día aumentará la nubosidad y habrá una chance de lluvias débiles, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%.

vientos fuertes.jpg La alerta anticipa “posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Hacia el viernes el panorama se tornará más frío: se esperan 6 °C de mínima y apenas 11 °C de máxima. El viento se intensificará del sector oeste, con ráfagas superiores a los 59 km/h, lo que acentuará la sensación térmica.

Zona Andina

En la región cordillerana, el martes comenzará con tiempo relativamente bueno, aunque fresco: mínimas de entre 0 °C y 3 °C y máximas en torno a 6 °C. No se descartan lluvias aisladas en sectores elevados, con viento moderado a fuerte, por la tarde las ráfagas alcanzarán los 69 km/h.

El miércoles se esperan precipitaciones más probables, con mínimas de –1 °C y máximas cercanas a 4 °C. La probabilidad de lluvias y nevadas será del 40% al 70%, acompañadas de ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

El jueves continuará inestable, con registros de –1 °C a 1 °C y precipitaciones intermitentes. El viernes habrá un leve repunte en las máximas, que llegarán a 4 °C o 5 °C, aunque persistirán las heladas matinales y la nubosidad variable.