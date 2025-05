Docentes niegan que el estudiante de la escuela primaria haya entrado con un arma

SFP Padres de escuela 200 san lorenzo alumno chico armado (11).JPG Sebastián Fariña Petersen

"No existió ningún hecho con un arma, ningún niño fue golpeado con una ladrillo", confirmó la dirigente, quien además insistió en que "no hubo ninguna situación de esas características" y sí admitió que "hubo un problema de una infancia que está en situación de vulnerabilidad".

Además, contó que la suspensión de clases la determinaron luego de escuchar las amenazas de algunas familias que afirmaron que "iban a prender fuego la escuela".

"Las amenazas fueron el viernes pasado a la tarde, el estudiante que está en situación de vulnerabilidad concurre en ese horario pero no llegó armado ni golpeó a ningún compañero", insistió.

Este lunes un grupo de familias se manifestó frente a la escuela y aseguró a este diario que el miércoles pasado durante una clase de educación física a niños de cuarto grado, se hizo presente un estudiante de séptimo grado que sacó un arma mostrándosela y la cargó. Al principio, el profesor se acercó pensando que era de juguete, pero cuando la agarró y vio que estaba cargada, dio la orden de tirarse al piso y se activó un protocolo de seguridad.

Según el relato, luego del incidente con el arma, el mismo estudiante que se había retirado habría vuelto y comenzado a tirar piedras hasta que le dio en la cabeza a un niño de segundo grado provocándole una lesión en el rostro sacándole un diente.

Piden apoyo para un niño en situación de vulnerabilidad

La dirigente de ATEN explicó que sí hay una situación de "conducta" con este estudiante de 11 años que, dijo, se viene trabajando por parte del equipo directivo de la escuela. "Es un niño que no tiene una vivienda en condiciones y por el que nadie interviene para poder ayudar", afirmó.

"Toda situación de crisis estalla en las escuelas, pero que el niño haya entrado con un arma no fue una comunicación oficial de la escuela, no es lo que fue elevado a la supervisión. Esa situación no existió y, si hubiera existido, no estaríamos hablando de volver a clases, sino que hubiéramos hecho una denuncia policial", destacó la docente, quien pidió a las familias que cesen con la tensión.

SFP Padres de escuela 200 san lorenzo alumno chico armado (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Sobre la situación que se vivió el viernes pasado, de la que intervino un móvil policial, la dirigente de ATEN explicó que lo llamaron para tratar de resguardar al personal. "Estas familias incluso escracharon a una de las integrantes del equipo directivo en las redes sociales, pusieron nombre y apellido", contó sobre las amenazas recibidas.

Si bien la dirigente de ATEN no quiso dar más detalles sobre el niño por el que se habría iniciado la violencia en la escuela, sí insistió en desmentir que haya ingresado al colegio armado.

Pedido al CPE

Las docentes y directivas de la Escuela 200 le pidieron a las autoridades del CPE que emitan un comunicado -tal como lo hicieron tras la situación de violencia que ocurrió días a tras en el IFD 12 nivel primario- para pedir que se pare la escalada de violencia y que se pueda retomar el dictado de clases.

"En un contexto donde las familias prepotean para entrar a la escuela y escrachan a directivos en las redes es muy difícil la situación y por eso pedimos a las autoridades que vengan a la escuela y den respuestas. Tenemos una doble preocupación: por un lado, la integridad física de las docentes; y, por el otro, la vulneración de derechos de una infancia", destacaron. Benavidez reclamó la urgente intervención para atender la situación de vulneración del estudiante en cuestión en búsqueda de que se le brinde contención y ayuda.