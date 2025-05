Desmalezamiento y tala de árboles: limpieza profunda del desagüe Curri Lamuen

El Municipio avanza con la segunda etapa del plan integral de limpieza del desagüe Curri Lamuen , en una intervención que, esta vez, no se limita a quitar basura superficial. El trabajo incluye el desmalezamiento casi total de sus márgenes y la poda, e incluso tala, de árboles que obstaculizan el paso del agua .

Desde la secretaría de Obras Públicas de Cipolletti , explicaron que el objetivo no es solo retirar basura acumulada, sino garantizar que el canal funcione de forma eficiente ante lluvias intensas. Para eso, las dos orillas deben mantenerse completamente despejadas.

Limpieza canales (1).png

“Hace años que no se hacía una limpieza así. Es una tarea bastante necesaria para que circule el agua y no se junte basura. Los dos taludes del canal tienen que estar liberados, porque si hay maleza o árboles que caen, se tapa y no deja circular bien los afluentes”, señaló Adrián Artero, secretario de Servicios Públicos, en declaraciones a LM Cipolletti.

La limpieza se realiza con maquinaria pesada, y para permitir su ingreso se recurre al desmonte total y a la poda de grandes ejemplares. “Los chicos nuestros estuvieron adelante en la máquina, cortando los árboles más grandes para que entren en el camión. Se viene haciendo desmonte también, está quedando excelente”, agregó Artero.

El funcionario explicó que la limpieza extrema es necesaria no solo por cuestiones de mantenimiento, sino también para evitar que el canal se vuelva inoperante. “Después se puede mantener con controladores de maleza, pero tiene que estar sin árboles. Tiene que estar bien limpito para que la vida útil del canal se alargue”, insistió.

Limpieza canales (2).png

El desagüe Curri Lamuen fue originalmente concebido como un canal rural, utilizado por chacras que ya no existen o que han dejado de emplearlo. “Hoy no hay casi ninguna chacra que use este desagüe. Entonces, la única alternativa es que lo limpie el municipio para que la ciudad pueda desagotar bien cuando llueve”, indicó Artero.

Durante los días de limpieza, el personal municipal se encontró con una gran variedad de residuos: desde ramas y alambres, hasta objetos insólitos como bicicletas, lavarropas, cajones, maderas, bolsas y botellas.

La magnitud de los residuos encontrados confirma la necesidad de estas tareas, y pone en evidencia el uso incorrecto y descontrolado que ha tenido el canal a lo largo de los años. Con esta intervención profunda, el municipio busca restaurar su función esencial como vía de escurrimiento pluvial y prevenir futuros anegamientos, sin embargo vecinos del sector, incluso quienes transitan a diario comienzan a lamentarse sobre el impacto visual que generó la tala de numerosos álamos del sector.