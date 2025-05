Quién es el técnico elegido por Boca que llegaría a la Argentina el sábado

Luego de la eliminación en el Torneo Apertura , Boca se habría sentado a hablar con uno de los máximos candidatos a convertirse en el nuevo director técnico del club: Gustavo Quinteros , ex DT de Vélez y Gremio . El entrenador llegará este sábado a Buenos Aires y tendría una reunión con el presidente Juan Román Riquelme .

Mientras se ultiman los detalles contractuales, desde el entorno del entrenador aseguran que no evaluará ninguna otra propuesta: su foco está puesto en asumir en Boca. Su hijo, Gonzalo, ha manifestado públicamente su fanatismo por el club, lo que alimentó los rumores en los últimos días.

Quinteros inició su camino como DT en 2003 en San Lorenzo. Luego dirigió en Bolivia, Ecuador, Chile, México y Medio Oriente, con pasos por selecciones nacionales como Bolivia y Ecuador. En total, acumula títulos en las ligas de Bolivia (Blooming, Bolívar y Oriente Petrolero), Ecuador (Emelec), Chile (Colo-Colo y Universidad Católica) y Argentina (Vélez), entre otros logros.

Gustavo Quinteros.jpg Gustavo Quinteros

A lo largo de su trayectoria, el entrenador fue adaptando sus esquemas. Comenzó con el clásico 4-4-2, pero en los últimos años evolucionó hacia un 4-2-3-1, incorporando un mediapunta creativo, doble pivote en el mediocampo, extremos veloces y un delantero de referencia. Cuenta con la ventaja de conocer a un jugador que sería clave para su esquema: el chileno Carlos Palacios, a quien ya dirigió en Colo Colo.

La eliminación temprana de la Libertadores y la floja actuación en el Torneo Apertura forzaron al club a revisar su plantel. Quinteros tendrá vía libre para tomar decisiones drásticas antes del Mundial de Clubes. El mercado especial de transferencias para los equipos participantes abrirá del 1 al 10 de junio, y Boca aprovechará esa ventana para ajustar su nómina.

El dirigente que defendió a Riquelme y criticó a los jugadores de Boca

El prosecretario de Boca, Alejandro Veiga, alzó la voz luego de la dura derrota ante Independiente por los cuartos de final del Torneo Apertura para defender al presidente del club Juan Román Riquelme y apuntó contra los jugadores. “Es hora de que pongan la cara por él”, soltó.

En declaraciones radiales, el miembro de la Comisión Directiva Xeneize remarcó que el mandatario defendió a los integrantes del plantel en reiteradas ocasiones ante las críticas de los propios hinchas y de los medios.

"Desde su lugar, deben respaldar y sacar la cara por el presidente, que los defendió un montón de veces. Dicen que Frank Fabra no puede jugar más y el presidente va y lo banca. Decían que Pol (Guillermo) Fernández no podía jugar más y el presidente lo bancó. Es hora de que lo banquen a él y dentro de la cancha, no con declaraciones y actitudes demagógicas", disparó sin titubear.

Además, Veiga se expidió respecto a los insultos y silbidos que cayeron desde las tribunas de la Bombonera en la caída ante el “Rojo” por 1-0, que marcó la eliminación del conjunto azul y oro del campeonato local y empeoró un semestre que ya era malo. “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” y “La Comisión se va a la p… que los parió”, cantaron los espectadores en el estadio.

Riquelme.jpg Juan Román Riquelme

“El socio está mal, angustiado porque el equipo no lo representa. Tienen toda la razón del mundo de estar disgustados. Todos tienen razón y no les voy a decir cómo se deben comportar", resaltó el dirigente.

No obstante, nuevamente volcó la responsabilidad a los jugadores y el bajo rendimiento en el último tiempo que llevó a que Brandsen 805 sea un hervidero cada vez que ocurre un resultado adverso, sobre todo en partidos importantes.

"Boca es un club muy particular. Juega mal y la culpa la tiene el presidente. Lo hacen cargo de todo. Es inteligente y si tiene que cambiar algo lo va a hacer. Toma nota de todo lo que pasa", aseveró. Y agregó: “Obvio que tiene responsabilidad, pero ya es hora de que el plantel de la cara por el presidente por las veces que él dio la cara por el plantel".

Por otro lado, Veiga concluyó: “No lo vas a ver en un shopping, no lo vas a ver en Miami de joda. Román está 24 horas laburando por Boca. Puede salir bien o mal. No es infalible, pero se hace cargo".