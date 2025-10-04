Incendio intencional en la Península Hiroki: "Es muy grave lo que pasó"

La Península Hiroki es un área protegida en la ciudad de Neuquén. Este sábado, alguien la prendió fuego de manera intencional.

Un incendio intencional en la península Hiroki, a la vera del río Neuquén, generó preocupación y malestar entre vecinos, trabajadores municipales y bomberos de la ciudad. El fuego se desató este sábado y afectó un área de pastizales de más de 100 metros cuadrados, dentro de una de las zonas naturales más valiosas del ejido.

"Ya está controlado, ahora se está enfriando toda la zona", confirmó Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de Neuquén, en diálogo con LMNeuquén. Y más adelante agregó: "Fue un incendio claramente intencional , no solo por el lugar donde ocurrió, sino también por la forma en que se desplazó el incendio".

El funcionario municipal no tiene dudas de la intencionalidad del hecho y lamentó el accionar de la persona o las personas que dañaron un área protegida que se disfruta mucho.

El siniestro fue detectado entre las 8 y las 10 de la mañana, y desde entonces trabajaron en el lugar bomberos de la Policía, personal de Defensa Civil y una unidad hidratante. "Estamos trabajando con bomberos desde las 9:30 de la mañana aproximadamente, con Defensa Civil y todo el personal afectado", detalló el funcionario.

Sospechas y un posible pedido de cámaras

Una vez que tuvieron bajo control las llamas, procuraron realizar un primer diagnóstico de la situación con conclusiones que son lamentables. Según Baggio, la hipótesis de intencionalidad es firme. "No hay manera de que se prenda en ese lugar sin ingresar por el acceso principal", aseguró. Por eso, anticipó que realizarán una investigación interna junto con y en paralelo a las pericias de Bomberos.

"Vamos a tratar, junto con los guías de Turismo y las personas de la guardia ambiental que estaban acá entre las 8 y las 10, de sacar alguna conclusión sobre quiénes ingresaron. Entendemos que ahí está el responsable del incendio o la responsable", explicó.

En ese sentido, Baggio adelantó que el municipio también solicitará material fílmico para intentar identificar a los autores. "Vamos a pedir las cámaras del lugar, las cámaras del Mirador y de los vecinos de la zona, a ver qué podemos concluir con esto, porque es muy grave”, advirtió el referente de Protección Ciudadana.

Un daño ambiental evitable

El fuego se extendió sobre un sector de pastizales naturales a orillas del río Neuquén, dentro de un área natural protegida que forma parte del sistema ambiental de la ciudad. Al respecto, el funcionario consultado recordó que "es una de las áreas protegidas más importantes que tenemos y esta cuestión de la intencionalidad nos preocupa mucho".

Aunque el incendio fue rápidamente contenido, el impacto en la vegetación y la fauna local volvió a poner en evidencia la fragilidad de estos espacios cuando la acción de los humanos es cuanto menos irresponsable, ni hablar si existe la intención de generar un daño. "Es muy grave lo que pasó", insistió Baggio.

La última obra que potencia Hiroki

A principios de septiembre, el intendente Mariano Gaido había inaugurado una nueva zona: una calle de acceso vehicular y un gran estacionamiento previo al ingreso a la Península Hiroki.

“El acceso a la Península Hiroki es un proyecto que veníamos trabajando hace mucho tiempo y que, de forma definitiva, pone a la ciudad de cara al río. Esto no solo mejora la accesibilidad a nuestra área protegida, sino que también consolida a Neuquén como un destino”, reafirmó el jefe comunal, quien contó en su momento que el estacionamiento tiene una capacidad para 100 autos y la calle de ingreso que se pavimentó se extiende por unas cinco cuadras.