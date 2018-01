Así se tiran de clavado en el puente de Balsa Las Perlas

A una altura de aproximadamente unos ocho metros, estos no son los únicos que se exponen ante el peligro, debido a que los fines de semana la cantidad de chicos que hacen clavados desde el puente suele ser mayor.

El secretario administrativo del Sindicato de Guardavidas de Neuquén (Sigune), Daniel Devita, indicó que indicaron que no tienen el poder de policía para hacer que desistan en su intento. "Los colegas tocan el silbato para advertirles que no se arrojen pero generalmente no hacen caso y lo hacen igual. Recuerdo que tuvimos que rescatar a dos chicos, uno recibió un golpe en la columna y otro en el rostro. Es un peligro", aseguró Devita.

Los guardavidas que custodian el balneario de Valentina Sur suelen estar atentos para poder acudir a un eventual rescate. Para eso cuentan con una canoa lista a la vera del río para asistirlos de forma más rápida, en caso de ser necesario.

"Se tiran y salen hacia la costa rionegrina. Algunos se arrojan en la parte más profunda pero otros en sectores donde la profundidad del río no supera el metro y medio, como en uno de los rescates", señaló.

Devita agregó que durante uno de los fines de semana pasada unos 15 chicos se tiraron al río uno tras otro a pesar de la advertencia de los guardavidas.

Balneario de Valentina Sur (6).JPG Claudio Espinoza