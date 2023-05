Así nació la historia de amor entre Marcela Kloosterboer y el padre de sus hijos

En esa oportunidad la actriz reveló una anécdota de un verano, en el que ella tenía 15 años y estaba de vacaciones junto a su hermano y un grupo de amigos en el que también se encontraba Sieling .“Mi mamá me fue a buscar a Pinamar porque tenía que volver a grabar. Él estaba ahí y le dijo 'che, ¿me llevás?'. Volvimos juntos en el auto y me dormí en su hombro", recordó con cariño

La historia de amor de Marcela Kloosterboer.mp4 Marcela Kloosterboer contó parte de su historia de amor en Noche al Dente.

Tuvieron que pasar 10 años más para que él decidiera dar el primer paso, en una cena con amigos, y conquistarla cantándole una canción romántica sin dejar de mirarla a los ojos. Desde ese momento, Marcela y Fernando son inseparables.

Se casaron en el 2014, en una boda íntima que tuvo la particularidad de contar con un menú vegetariano, el estilo de alimentación que eligió la actriz desde niña. Fiel a su estilo, en su casamiento solo estuvieron invitados los familiares y amigos más cercanos. Entre los pocos famosos presentes se pudo contar a Agustina Cherri, su amiga íntima desde el comienzo de sus carreras, Eleonora Wexler y Carla Peterson Martín Lousteau.

Aunque en un principio no tenían planes de formar una familia, Marcela contó que con el tiempo dijeron “y si probamos” y ahora son padres de Juana (7) y Otto (4). Hoy ella tiene 39 años, el 41, y siguen juntos y tan enamorados como el primer día. “Es mi gran pilar y yo el de él. Tenemos una relación muy sólida. Muy de acompañarnos el uno al otro. Y de bancarnos. Más ahora siendo familia con hijos", reconoce con orgullo Marcela.

La historia de amor de Marcela Kloosterboer.jpg Marcela y Fernando se casaron en 2014.

Una de las cosas que más la enamoró es que él forma parte de su vida desde antes de la fama. “Es una persona que no me conoce porque me vio en una novela. Eso siempre me pesó mucho”, explicó la actriz.

“Es alguien que siento como mi hogar, mi familia. Que me conoce como La Negra, como me dijeron desde chica en mi familia. Él me conoce de chico por quien soy y no por como se me ve en los medios o en la televisión”, continuó Kloosterboer en su relato en LAM. Lo mejor de recorrer el camino juntos, expresó en un reportaje que brindó para Hola, es que “nos llevamos bárbaro, somos grandes compañeros”.

Él la apoya en su carrera y ella lo acompaña en su rol de empresario gastronómico en El Banquete, de Nordelta. En sus tiempos libres disfrutan la vida familiar y siempre que pueden se hacen una escapada para esquiar, algo que solían hacer juntos cuando eran amigos, antes de ponerse de novios.

“Esquiamos en equipo: a los dos nos gusta tirarnos por cualquier lado y si uno se queda atrás, el otro le hace aguante. ¿Sabés qué es la montaña para nosotros? Un símbolo de unión”, explicó la actriz, que ya está planeando un nuevo viaje para disfrutar de la nieve junto al amor de su vida.

La historia de amor de Marcela Klosterboer.jpg La actriz y el empresario en los comienzos de su romance.

La historia de amor de Marcela Kloosterboer.jpg Marcela y su marido se conocen desde la adolescencia, pero el amor empezó muchos años más tarde.