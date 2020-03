Sin certezas, desde la Dirección de Tránsito se informó que no se podrán realizar los trámites de la licencia de conducir hasta nuevo aviso.

La imposibilidad de sacar o renovar una licencia causó sorpresa y malestar en los contribuyentes que desde lunes intentan realizar el trámite para poder conducir y estar en regla. Los empleados municipales sostienen la atención al público, pese a que ellos tampoco pueden hacer nada para dar respuesta a la necesidad de los vecinos.

"Estamos acá para evacuar la consulta de los contribuyentes, explicándoles los motivos de porque no se pueden iniciar los formularios. Les explicamos que no es un problema del Municipio, y que no tenemos forma de ingresar al sistema en tanto no vuelva a estar operativo", indicó Saldoval.

Por estas horas, la demanda era importante. Algunos vecinos comprendía la situación y, resignados, se volvían a sus casas. Otros que por ahí habían tenido que pedir permiso en su lugar de trabajo para retirarse y realizar el trámite expresaban abiertamente su malestar, aunque sin ejercer violencia contra el personal.

El problema comenzaba a tomar entidad en las redes sociales. Una usuaria de Facebook comentó en la cuenta de LMCipolletti: "En Tránsito, hace 3 días que no hay sistema. Está situación genera mucho malestar, ya que son muchos los damnificados por esto. Algunos se ven impedidos de realizar sus actividades laborales".

Sandoval aclaró que la contingencia no es aislada, en tanto atraviesa a todos los centros del país, incluido Cipolletti. "Y no nos dicen cuándo estará solucionado el problema", reiteró. Comentó, además, que uno de los servicios pudo volver a funcionar, el que se corresponde con la página de infracciones. Pero los que están vinculados con la emisión de licencias todavía no.

"Con la gente que salió de su trabajo y necesita renovar su licencia, algo que lleva menos tiempo, hemos pedido el número de contacto para avisarles cuando llegue el sistema", contó el referente administrativo de la dirección de Tránsito.

Ante este panorama, el personal de Tránsito solo puede llevar a cabo tareas que permite el sistema informático interno, como certificados de legalidad y libre deuda.

Turnero web

Recordemos que desde hace un año, por lo menos, que los cipoleños tampoco pueden acceder al turnero web que en su momento implementó la gestión anterior de gobierno, con mucha satistacción para los contribuyentes. Esta herramienta funcionó algunos meses, luego comenzó a tener problemas y se dio de baja, por motivos que nunca se dieron a conocer.

El turnero depende de la Agencia de Vialidad Nacional y hasta el día de hoy no funciona.