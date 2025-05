Habló uno de los acusados por el crimen de Jorge Gatica: "Pensé, de la vergüenza me meto un tiro"

Gatica aseguró que siente culpa por la muerte, pero negó completamente haber participado de la golpiza. Manifestó que antes de ser detenido tuvo que entregar el arma reglamentaria. "Sentí alivio, porque pensé ´de la vergüenza me meto un tiro`".

Carrizo era el oficial de guardia de la comisaría del barrio Anai Mapu. Solo respondió preguntas de su abogado, quien con el interrogatorio fue guiando el relato en el que intentó despegarse de la golpiza. Explicó al jurado que por su función era "el encargado de recibir a la gente y atender el teléfono" por lo que no estuvo en contacto con Gatica cuando lo ingresaron a la unidad.

JUICIO JORGE GATICA DIA 3 (17).JPG Walter Carrizo, uno de los policías acusados por el crimen en la Comisaría 45. Estefania Petrella

Confirmó parte de los dichos de la acusada Enríquez, asegurando que tiempo después del ingreso de Gatica por un hurto, ella le ordenó "que cuidase a Gatica cuando lo tenían en la cuadra, en lugar de Sosa". Y detalló que intentó completar la ficha de la detención.

En ese momento advirtió "que no respiraba, porque no se le movía la panza. "Le hice RCP para reanimarlo. Sigo con la culpa porque le hice el RCP y no lo pude salvar. Así y todo se murió", dijo llorando.

"Sigo con el pensamiento que no lo pude salvar. Tengo que convivir todos los días con eso", expresó Carrizo al jurado en una declaración que duró poco más de una hora.

Acusación entre policías

"¿Le pegaste?", le preguntó su abogado, Carrizo respondió en forma tajante "no, cómo voy a hacer algo así". El policía aseguró que en el ejercicio de la función "me han golpeado cantidad de veces y jamás le pegué a nadie. Me han querido robar el arma y saqué a un hombre que le pegaba a su mujer y nos pegó todo un barrio, nos molieron a palos", declaró.

El acusado apuntó contra otro de los implicados, también señalado por Enríquez. Carrizo sostuvo que el agresor fue Sosa y detalló que se hablaban mientras estuvieron presos en la sede de la Policía Federal en Neuquén. "Sosa decía que se iba a solucionar, que había que esperar porque al ser juicio por jurados, como Gatica tenía antecedentes, no iba a pasar nada", afirmó.

Carrizo recordó, además, que luego de ser detenidos fueron trasladados a la Fiscalía para declarar. Todos dieron su versión del hecho, a excepción de Sosa. "Decía que se iba a hacer cargo" de la muerte de Jorge Gatica.

"Pensé me pego un tiro"

El acusado relató que "el día anterior a la detención nos llevaron a la Regional y nos sacaron el arma y el chaleco. Me sentí aliviado porque pensaba "´de la vergüenza me meto un tiro`".

Apuntados por la Justicia a raíz de la muerte del preso, que le quitasen el arma "era un peso menos. Nadie nos preguntó si estábamos bien, si necesitábamos ayuda psicológica y llevábamos un arma", dijo Carrizo.