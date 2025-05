Crimen de Jorge Gatica: lo qué pasó el primer día y un testimonio que podría ser clave

Hubo un quinto uniformado involucrado, Gastón Moraga, quien fue condenado en un juicio abreviado a tres años de prisión condicional -por lo que sigue en libertad, aunque fue despedido de la fuerza, porque la pena incluyó la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

La familia de la víctima se encuentra en la sala para seguir de cerca el desarrollo de la audiencia. Por la cantidad de personas que concurrieron a Tribunales para observar la audiencia se habilitó un salón contiguo donde se puede ver la transmisión.

El acuerdo de Moraga estableció que admitía su culpa por “omisión funcional dolosa de evitar la tortura e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El debate, que se extenderá hasta el 21 de este mes, se realizará en los tribunales locales con la intervención de un jurado popular que definirá si son culpables o inocentes, dado que la imputación es por el delito de “tortura seguida de muerte”, que solo prevé prisión perpetua, la pena máxima.

La audiencia comenzó con demora por complicaciones con uno de los jurados sobre la que no se brindaron mayores detalles.

La declaración de una agente que podría ser clave

La Sargento Primero Andrea Enríquez, representada por Federico Diorio, aceptó declarar ante el jurado popular en la primera audiencia del debate. Aseguró que no agredió a Gatica y apuntó contra otro de los acusados, el Cabo Primero Jorge Sosa. "Cuando nos detuvieron nos llevaron a Neuquén y al otro día nos trajeron para imputarnos y `Sosa me dijo tranquila, que la saco de esto, usted no tiene nada que ver`".

Los otros acusados acusados son el sargento Alcides Quintrel, quien es asistido por la abogada María Denise, y el también cabo Primero Walter Carrizo.

Luego de la breve declaración de Enríquez, comenzaron la declaraciones de testigos propuestos por las partes. Se detallaron diversos peritajes realizados en la Comisaría 45 donde la víctima fue alojada tras la detención por un hurto y golpeada antes y después de un traslado al hospital Pedro Moguillansky.

La Policía describió la responsabilidad de los policías asegurando que hubo agresores y otros que atestiguaron, pero no hicieron "nada para frenar" la golpiza.

En total, a Gatica le infringieron más de 100 golpes, algunos de los cuales, a causa de rodillazos dados cuando la víctima estaba en el suelo, "le quebraron las costillas, ocasionándole la hemorragia que le produjo la muerte".

Así fue la muerte en la Comisaría 45

La noche del 9 de enero de 2023, Jorge Gatica -entonces de 36 años de edad- fue demorado por averiguación de antecedentes por policías de la Comisaría 45 por un hurto en una despensa del Anai Mapu, de donde se habría ido sin pagar unos chorizos.

La investigación encabezada por el fiscal Juan Pablo Escalada determinó que lo trasladaron a la unidad, ubicada en la calle San Antonio Oeste 1723, donde lo comenzaron a golpear. Cerca de dos horas después fue trasladado al hospital Moguillansky donde lo atendió una médica que le certificó lesiones en el rostro sin gravedad, por lo que lo regresaron nuevamente a la dependencia de la fuerza.

Allí nuevamente habría sufrido una bestial paliza hasta cerca de la medianoche, cuando lo llevaron otra vez al hospital, donde llegó sin vida.

La autopsia reveló que sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo. El fiscal Escalada sostuvo que tenía más de 50 lesiones en cabeza, tórax y las cuatro extremidades.

“Gatica fue torturado mientras se encontraba esposado, lo demuestran las marcas que tenía en las muñecas", describió en la audiencia de formulación de cargos.

La causa del fallecimiento fue una “hemorragia hepática interna provocada por múltiples fracturas costales” que le afectaron órganos internos.