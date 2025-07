Atraparon a un a falso operario de Edersa y Camuzzi que estafaba a adultos mayores

Allanamientos positivos en General Roca

La jornada de ayer fue clave en la causa. A primera hora de la mañana del jueves, la policía realizó dos allanamientos en domicilios ubicados en la calle Bahía Blanca, casi Venezuela, en General Roca. En uno de ellos se encontraba el hombre de 54 años acusado de los delitos, quien quedó imputado aunque no detenido, ya que la investigación continúa.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron un vehículo Volkswagen Fox blanco —mencionado por varias de las víctimas— y una importante suma de dinero en efectivo. En total, fueron incautados $917.120 pesos y una serie de prendas que podrían estar relacionadas con los hechos.

Modus operandi: confianza y engaño

El acusado utilizaba siempre el mismo método. Tocaba el timbre en viviendas de adultos mayores, se presentaba como trabajador de Edersa o Camuzzi y alegaba tener que realizar una reparación en el nicho de gas o el medidor. Una vez dentro, aprovechaba momentos de distracción para llevarse billeteras, ahorros y otros objetos de valor.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Regina reveló el sitio local LCR, donde logró apoderarse de cerca de 2 millones de pesos. En Chichinales, otro de los robos alcanzó los 400 mil pesos, mientras que en un tercer intento, el sujeto fue disuadido por un perro que impidió el acceso al domicilio.

Otro hecho denunciado se produjo en mayo, en el barrio Plan Gallo de Villa Regina, cuando una mujer de 73 años fue sorprendida por el falso operario, quien con un relato convincente logró ingresar a su casa y robarle la billetera.

Sigue la investigación judicial

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Villa Regina, a cargo de Agustín Bianchi. El fiscal ordenó la imputación del sospechoso por hurto y tentativa de hurto, y el secuestro del vehículo que permanece en la Comisaría Quinta.

Si bien el acusado no fue detenido, se espera que en el transcurso de la investigación se puedan vincular otros hechos similares ocurridos en la región bajo la misma modalidad. Las autoridades no descartan que haya más víctimas que aún no realizaron la denuncia.