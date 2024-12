Termo Stanley: tips para saber si es original o trucho

Los termos Stanley se convirtieron en un objeto de deseo para los amantes del mate, su popularidad es tal que no solo son codiciados por su diseño y funcionalidad, sino también por su capacidad para mantener el agua caliente o fría hasta 24 horas. Sin embargo, esta alta demanda también generó el ingreso de versiones truchas, lo que llevó a muchos usuarios a preguntarse cómo asegurarse de estar adquiriendo un termo original .

El atractivo de los Stanley no es solo su rendimiento: su precio más accesible en Miami en comparación con Argentina lo convirtió en un producto aspiracional . A pesar de esto, es probable que su valor en el mercado local se reduzca próximamente gracias a nuevas medidas destinadas a facilitar su importación.

Es que, las falsificaciones más baratas de estos termos inundan diversos comercios desde hace tiempo. Pero, atención, con posibilidad de graves consecuencias para la salud.

A comienzos de año la Dirección General de Aduanas-AFIP, ahora ARCA- hizo inspecciones y secuestró 500 termos truchos de la reconocida marca Stanley. Así se conocieron los detalles a la hora de comprar el producto y cómo darse cuenta si es trucho.

termo-stanleyjpg.jpg

En esa ocasión encontraron faltantes de estampillas fiscales, un requisito indispensable según el artículo 986 del Código Aduanero.

Cuánto vale un termo Stanley

Un termo Stanley original se encuentra entre $130.000 y $150.000, mientras que uno trucho se consigue aproximadamente entre los $100.000 y $115.000. Incluso aclaran quienes los venden, que no son originales, sino que son "simil" Stanley, y hasta tienen grabada la marca en el frente del termo. Y existen otros que son deliberadamente truchos y se venden por $50.000 o $60.000.

Hay muchos vendedores que no aclaran que no se trata de termos originales, por lo que hay que prestar atención. Por ejemplo, aquellos que son falsos, no tienen la certificación que otorga el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) -que depende de la ANMAT- y de esta manera podrían tener sustancias peligrosas para la salud.

Un informe elaborado por Elda Cargnel, jefa de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en “los chicos el uso continuo de los termos ‘truchos’ puede producir déficit de atención, retardos en el lenguaje, alteraciones del crecimiento y en el coeficiente intelectual, además de problemas digestivos”.

Además, es fundamental que cada uno de estos productos cuente con una etiqueta de calidad, que certifique la eficacia del acero para el contacto con alimentos. En este sentido, se supo que los plásticos deben ser libres de bisfenol A, un compuesto químico cancerígeno.

Cómo saber si un termo Stanley es original o trucho