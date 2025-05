Milei le negó el saludo a Villarruel y a Jorge Macri en el Tedeum por los festejos del 25 de mayo

Antes de comenzar la ceremonia, Milei generó un momento de tensión con la vicepresidenta y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri al evitar saludarlos. Este gesto fue evidente y quedó registrado en la transmisión oficial. Milei descendió del vehículo presidencial , se acercó con la mirada al frente, no extendió la mano a quienes lo aguardaban en fila y continuó su caminata directo hacia el interior del templo , generando incomodidad visible en los rostros de Macri y Villarruel.

Milei caminó desde Casa Rosada hacia la Catedral junto a su gabinete y principales colaboradores del Gobierno Nacional. Fueron invitados el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia). Villarruel , en cambio, no participó del desayuno previo ni de la caminata , y se limitó a asistir a la liturgia en representación del Poder Legislativo.

Milei le negó el saludo a Villarruel y Jorge Macri.mp4

La palabra del arzobispo en el Tedeum

La ceremonia la llevará a cabo el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva. El festejo religioso será el primero que se brinde luego de la muerte del papa Francisco y es por esto mismo que hay grandes expectativas sobre cuáles serán sus palabras para los mandatarios.

En primer lugar, García Cuerva indicó en un momento de su intervención, que "hemos pasado todos los límites: la descalificación, el destrato y la difamación parecen moneda corriente". Tomando las palabras del papa Francisco, no dudó en calificar este fenómeno como "el terrorismo de las redes", al tiempo que agregó: "legitima el odio y la deshumanización del otro", en una dura crítica que resonó en toda la Catedral.

El arzobispo continuó su homilía trazando paralelismos entre los ataques que recibe la fe y los que se dan en la actualidad a través de las redes. "Hay quienes se burlan de Jesús, son los haters de aquella época, los que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, entidad u obra", señaló, en una analogía directa con la dinámica hostil que impera en las plataformas digitales. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como un llamado a recomponer el vínculo social dañado por años de enfrentamientos y agravios.

"Nos hemos acostumbrado a comer el pan duro de la desinformación, el pan viejo de la indiferencia y la insensibilidad", advirtió, agregando que "estamos empachados de panes sin sabor, fruto de la intolerancia, y del pan agrietado por el odio y la descalificación".

En su llamado final, García Cuerva instó a todos los argentinos, especialmente a los líderes, a "recuperar la empatía y el respeto" y a evitar que las redes sociales se conviertan en un escenario de violencia simbólica. "Las redes deberían ser un puente, no un campo de batalla. Un canal para el encuentro, no para el linchamiento del otro", concluyó.

Qué dijo Milei sobre el reencuentro con Villarruel

Consultado en radio Rivadavia, Milei minimizó la importancia del reencuentro. "Ella hace su trabajo, yo el mío. Lo importante es que el trabajo salga bien”, respondió. Luego, con tono despectivo, agregó: “¿Usted es amigo de todas las personas con las que trabajó?".

La última vez que el mandatario y la vice compartieron un espacio fue el pasado 1° de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, cuando la dos del Gobierno dio por finalizada la sesión antes de que Milei finalizara su discurso. "No terminé, no te apures", le lanzó mientras ella se disculpaba. Desde entonces, no hubo fotos conjuntas ni contacto directo.

La relación de Milei y Villarruel se rompió el año pasado y se profundizó con el paso del tiempo, con lo que estas diferencias se hicieron más públicas y notorias. La fractura se extendió a otros funcionarios del Gobierno, quienes también tomaron distancia de la vicepresidenta.

¿Qué se celebra este 25 de mayo?

El 25 de mayo se celebra la Revolución de Mayo en la Argentina, en honor a la jornada que dio origen al Primer Gobierno Patrio, un hito relevante para la lucha por la independencia del país. Este día de 1810 se caracterizó por la creación de la Primera Junta, que culminó con la destitución del entonces virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros.

Esta fecha fue declarada como feriado nacional inamovible, por lo que se mantiene siempre el día en el que se celebra. Es así que este domingo será un día asueto para quienes habitualmente trabajan. En el caso de que los empleados presten sus servicios durante esta fecha, les corresponde percibir un pago doble de la jornada laboral.