Javier Milei prometió rebaja "definitiva" de las retenciones y escuchó quejas por la barrera sanitaria

El Presidente de la Nación puso en valor los beneficios de una macroeconomía ordenada. Fue intenso el reclamo por sostener la presencia territorial del INTA. Se planteó la preocupación de los ruralistas de la Patagonia, pero no hubo una definición sobre ese tema.

Los voceros del campo fueron Pino y Sarnari, quien detalló que el Presidente “tomó el compromiso de no sólo de seguir en el camino de la baja de impuestos, sino que el próximo impuesto que va a bajar para el sector es el de las retenciones, y que la rebaja va a ser definitiva”.

Pino, de estrecha relación personal con Milei, cedió buena durante buena parte de la conferencia de prensa a su par de la FAA. De todos modos, fue el encargado de mencionar el tema más álgido para la producción patagónica, como es la apertura de la barrera sanitaria.

“Se habló de infraestructura, se habló de competitividad, y se habló del tema de la barrera patagónica”; confirmó el dirigente, mientras a su lado Sarnai destacó al abordar la disputa por la barrera, el mandatario “habló de la apertura de mercados”, lo que implica que no hubo en este tema definiciones tajantes.

FOTO 2 Nicolás Pino con Karina Milei.

También hubo espacio para tratar “el tema de las economías regionales, si se planteó la falta de rentabilidad”, dijo la dirigente, sobre un reclamo del que forman parte los productores de frutas del Alto Valle.

Sobre la posibilidad de generar este espacio, Pino resaltó que “claramente fue un gesto más que importante del Presidente de la Nación hacia el sector. Al que pone permanentemente como el sector más competitivo y productivo de la Argentina”.

El Presidente expuso “sobre las posibilidades que se van abriendo para la Argentina, y sobre la posibilidad que tenemos como sector y de la responsabilidad también que nos toca a nosotros -como productores-, de encarar este desafío”.

Obviamente, desde el gobierno se puso en valor el arreglo de la macroeconomía, y se les confirmó a los asistentes que el Presidente estará el día 26 de este mes dando su discurso en el acto inaugural de la rural, a lo que Pino acotó: “siempre que un presidente viene a la Rural, que es una caja de resonancia muy grande”.

También fue unánime la preocupación manifestada por el futuro del INTA, y “lo que conversamos fue la necesidad de sostener las conclusiones del INTA puntualmente, y que el INTA no se retire del territorio, que es un organismo que necesitamos de productores”.

Sarnali declaró se le hizo notar a Milei que, con las actuales retenciones, el retaso cambiario y la alta presión fiscal “los números no dan”. Destalló que “le contamos cuáles son los números que tenemos, y cuál es la preocupación para la próxima campaña de soja. Porque el temor es que, si son números negativos, el productor puede no hacer soja y eso tiene un perjuicio para el país, no solo para el productor”.

La territorialidad del INTA

La presidenta de la FAA resaltó que “fue una reunión muy larga, cordial, y pudimos trasladarle todas las preocupaciones que tenemos”, entre las que destacó “la necesidad de trabajar sobre la territorialidad del INTA, que no se desarmen las líneas de investigación, y los años de inversión que se han hecho en la formación de profesionales”.

Sobre las retenciones, Pino detalló que el titular del Ejecutivo asumió el compromiso de que la próxima rebaja de retenciones “sea definitiva y no transitoria como ha sido hasta ahora”. Y además fue común a todos los dirigentes la exigencia de mejorar la conectividad del campo con los grandes centros urbanos por donde se canalizan las exportaciones.

“El compromiso que tomó el Presidente, fue de trabajar para mejorar la infraestructura que se tiene a nivel nacional, pero también le transmitimos la problemática que tenemos con los caminos rurales”, resumió Pino.