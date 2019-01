Neuquén se opone al ingreso de asado con hueso de La Pampa

Lo que se analiza, según este funcionario, es habilitar el ingreso de carne con hueso desde La Pampa hacia el sur del río Colorado, bajo el argumento de que no se pondrá en peligro el status de libre de aftosa sin vacunación del ganado patagónico y que permitirá, además, bajar los precios de venta minorista e incrementar la calidad de los productos comercializados

La Pampa es la que más viene insistiendo en la necesidad de que se la autorice a comercializar el asado hacia el sur, a partir de que los frigoríficos de esa provincia requieren ubicar este tipo de cortes que no pueden ser exportados y que tienen una gran demanda en el mercado interno.

Los carniceros ven complicado el panorama ante la continuidad de la barrera sanitaria para la provincia.

Las provincias del sur -como Neuquén y también Río Negro- se oponen fuertemente al señalar que el status conseguido debería nivelarse para el norte del río Colorado, algo que hasta el momento comparten también las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa).

El gobierno pampeano asegura que está el compromiso de Macri de analizar el tema, mientras que en Neuquén lo desestimaron.

“Acompañamos la decisión de Senasa para que la Patagonia tuviera un diferencial sanitario que permitiera con sus productos llegar al exterior y lograr mejores precios. Estamos trabajando para que suceda en más productos y se erradiquen inversiones para aprovechar los beneficios que tenemos. Si Senasa tomara la decisión sanitaria de correr la barrera, lo que sucedería es que se caería el status sanitario óptimo hacia el río Colorado”, aseguró el ministro de Producción de Industria de Neuquén, Facundo López Raggi.

Respecto de los cuestionamientos que hay en la región por el precio al que se pagan los cortes de carne, Raggi señaló que este tema se le adjudica a la barrera sanitaria cuando en realidad no está relacionado. “Si se saca la barrera, podría bajar un poco el precio pero no es el problema, sino la estructuración de las cadenas comerciales, que hacen, por ejemplo, que la manzana, que es de acá se pague lo mismo que en Buenos Aires. Por eso no creo que por sacar una barrera se mejore el precio. Lo único que generaría es una afectación al status sanitario”, indicó.

“Nosotros venimos trabajando con el Senasa en cómo fortalecemos la barrera, porque debemos ir hacia al norte del país, todos con el mejor status sanitario. No tenemos la información que dicen tener los funcionarios pampeanos, por el contrario”, aclaró Raggi.