El negocio que hizo Julieta con Gran Hermano para festejar su cumple

“Quería venir a hacer negocios con vos. Dado que no quedé nominada, se viene mi cumple. Es el lunes 9 de enero. Viste que yo nunca te pido nada, y yo amo mi cumple, me encanta festejarlo”, comenzó diciendo el petitorio de la artista.

“Pero cumplo el 9 de enero, significa que nunca hay gente para mi cumpleaños, están todos de vacaciones. Es muy frustrante. Siempre quiero festejar y no puedo. Y siempre tuve la ilusión de hacer una pool party. Pero nunca tengo invitados, ni tampoco tengo pileta”, agregó.

Julieta Gran Hermano festejo cumple El negocio de Julieta con Gran Hermano

“Sería como mi sueño frustrado. Y esta es la primera vez que vivo en una casa con pileta y a parte invitados no me van a faltar porque van a estar obligados a venir, y a parte no creo que tengan nada mejor que hacer”, finalizó su pedido.

El big brother se tomó un día para pensarlo, y luego volvió a llamarla a Julieta al confesionario para decirle que su solicitud había sido aprobada, pero a cambio ella debía cumplir una misión secreta.

El dueño del juego le dijo: “Yo sé que bailás muy bien, sé que das clases, sé que te gusta enseñar pasitos, que te veo bailando siempre en el espejo. El desafío que te propongo es lograr que Walter y Ariel realicen juntos una coreo marcada por vos”.

Julieta tendrá una difícil tarea de juntar en un baile a dos jugadores que se odian y que se sacan chispas cada vez que pueden. ¿Lo logrará la bailarina? ¿Podrá tener su tan soñada poo party?