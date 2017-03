El jardín de Las Perlas no arrancó las clases

Las primeras demoras se debieron a los extensos tiempos de las obras y, una vez finalizadas, se encontraron con que una de las aulas no contaba con baño propio. Según indica la reglamentación de la Provincia, debe haber un baño dentro de cada sala o uno contiguo pero, en este caso, los sanitarios más cercanos están a 25 metros. Por otro lado, el resto de las salitas debe compartir el baño con los maestros, situación que incomoda a más de un padre.

Ante la complicada situación, la comunidad decidió presentar un recurso de amparo y aún se encuentran esperando que se expida la Justicia, pero por el momento no hubo respuestas.

“En la última asamblea decidimos que, si bien hay chicos que podrían empezar las clases porque sus aulas estarían en condiciones, no lo van a hacer. Esto se debe a que no queremos hacer una diferencia entre los que pueden y los que no”, explico Inés, mamá de uno de los pequeños.

Los padres aseguran que de comenzar el ciclo lectivo, los niños correrían muchos riesgos porque las condiciones de seguridad no están dadas y el personal con el que cuentan no es suficiente como para que un docente pueda acompañarlos al baño y que no les suceda nada en el camino. “Son 25 metros en los que no sabés qué puede llegar a pasar”, manifestó preocupada una de las madres.

El abrazo al jardín fue sólo una de las tantas acciones que han llevado adelante los papás para que sus reclamos sean atendidos. Presentaron quejas, cartas, un recurso de amparo y hasta se reunieron con autoridades de Educación.

No saben cuándo harán las obras

Desde el Gobierno les aseguraron que “no saben cuándo se iniciará la segunda etapa de obras para solucionar el problema de los baños, pero podría llegar a ser parte de una nueva ampliación del jardín que se realizará a través de Nación. Tanto docentes como padres temen que los tiempos sean muy largos, que los años pasen y nunca puedan hallar una solución. “Como paliativo se solicitó la asignación de dos maestros preceptores y secretarias, algo que se viene reclamando desde el año pasado, pero nos dijeron que no. No estamos pidiendo mucho, nosotros sabemos de otros jardines a los cuales se les han brindado estos pedidos. La verdad es que los coordinadores del Consejo han faltado a su palabra y por eso tuvimos que recurrir a la Justicia”, se quejó Inés, una de las madres. El viernes volverán a reclamar en el Juzgado y en el CPE.