Hermetismo en Cipo y las variantes que tiene Cravero para el partido con Villa Mitre

El Albinegro llevó adelante su sesión de fútbol en el estadio, a puertas cerradas, mientras crecen las dudas sobre el once para el próximo partido.

Cipolletti cerró las puertas del estadio el jueves para la práctica habitual de fútbol. A tres días de enfrentar a Villa Mitre , los dirigidos por Cravero volvieron a La Visera y no dejaron ver especulaciones del equipo. Este viernes continuaron en Don Pedro y el sábado retornarán a la calle O'Higgins .

Luego de la derrota en suelo neuquino, ante Deportivo Rincón el sábado pasado, el Albinegro por primera vez en el año tomó la decisión de entrenar sin la presencia de externos al plantel , el día de "fútbol". Para Cipo la semana comenzó distinta y se afrontó de otra manera, de cara al trascendental duelo del domingo a las 15:30 .

Habría modificaciones en el once, al menos una por línea. En la defensa será por obligación, ya que el sintético pasó factura y Yago Piro no estaría al cien físicamente. El central, con alguna dolencia muscular, será evaluado. Pero todo parece indicar que no llegaría al clásico .

Los cambios que piensa Daniel Cravero en Cipolletti

Para la línea de fondo, el director técnico tiene variantes. Jeremías Langa es el joven del club que más partidos ha jugado, y que en las últimas fechas intercambió titularidad e ingresos desde el banco sin perder el nivel en cancha. Otras de las posibilidades en el banco son Luis Cabezas, que ha oficiado de central, y Benjamin García, que atravesó una lesión luego del duelo ante Olimpo por la fecha 18 de la fase regular.

En la mitad de la cancha, las modificaciones serían por características de jugador, ya que la idea de juego no escapa del 4-4-2. El doble cinco está más que afianzado y no es algo que sufriría retoques. Por derecha, el Chango Cravero tiene para elegir entre Leandro Vella y Andrés Almirón. Otra posibilidad es Matías Páez, que si bien puede jugar de ese perfil, no es habitual que lo haga.

cravero gianni moscone.jpg

El problema es bueno para el técnico, ya que abundan jugadores por las bandas. Desde su arribo a mitad de temporada, Vella demostró la calidad en su juego y hasta marcó dos golazos ante Kimberley. En el caso de Almirón, es el segundo goleador del equipo en el año.

En cuanto al ataque, la preocupación de la fase campeonato para el Albinegro surgió en Monte Maíz con su goleador, Cristian Ibarra, que se perdió el duelo ante Kimberley y regresó al once ante el León neuquino. Atrás quedó esa dolencia en el aductor, y el Chango cuenta con él para recibir a la Villa.

Con respecto a los 9 de área, ya purgó la fecha de suspensión Nicolás Parodi, quien fue expulsado ante el Dragón. Por otro lado, el DT cuenta también con Ricardo Dichiara, que perdió su lugar en el once en los últimos partidos, luego de haber sumado minutos desde su llegada al Albinegro para la fecha 15 ante Santamarina de Tandil.

El conjunto cipoleño necesita reencontrarse con la victoria, ya que solo acumula tres puntos en la zona. La necesidad en este duelo será de ambos, porque con el empate en el clásico bahiense frente a Olimpo, Villa Mitre consiguió un punto luego de tres derrotas seguidas y esta es su última chance de meterse en la pelea. Este viernes Cipo llevó adelante su entrenamiento en el predio de Don Pedro y el sábado hará pelota parada en La Visera de Cemento.