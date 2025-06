¡Fuerza Jarita! Este viernes operan tras una fractura a Damián Jara

Con el pie en alto y haciendo reposo desde su casa respondió a LMCipolletti: "El Club y Carlos Roja se movieron rapidísimo y este viernes ya me intervienen. Voy a tener un tiempo de recuperación de un mes y medio a dos meses. Me deja tranquilo que fue todo rápido porque muchas veces pasan dos o tres semanas y se hace más larga la recuperación. Mis compañeros se quedaron conmigo, Kevin (Guajardo, capitán), venía manejando mi auto".

Cómo fue la jugada de la lesión

"Faltaban 15 minutos para que termine el partido. El delantero me quiere pasar, giro el cuerpo, me quedo con la pelota y cuando le quiero dar un pase a un compañero, me hace una falta de atrás, caigo y él cae arriba de mi tobillo. Escuché como me sonó y estuve tres minutos tirado. Sabía que estaba todo en fila (en relación a que no era lesión expuesta) y vino el kinesiólogo, que también me estuvo acompañando. Quise seguir jugando pero el pie ya se me había hinchada, se me iba de lado a lado", describió Damián.

A lo largo de su carrera, el defensor de 38 años ha vivido distintos momentos complejos en cuanto a lesiones prolongadas.

"Carlos habló enseguida, me llevó a la clínica y me hicieron estudios. Salió que tenía fractura de tibia. Llegamos a Cipolletti y ese mismo domingo hablé con Guille Olguín, que es el traumatólogo, y si Dios quiere me operan este viernes. Ya pensando en la recuperación y volver lo antes posible. Ya me ha pasado y tengo la suerte de recuperarme rápido", dijo.

Jarita todavía se sorprende con las muestras de afecto y preocupación de amigos, colegas y conocidos que le enviaron fuerzas o le preguntaron cómo estaba. "Agradecido a toda la gente. Uno no se da cuenta y la gente se va enterando. Empezaron a caer mensajes y uno se queda sorprendido la cantidad de gente que te alienta, que quiere estar y eso es lo que uno se lleva. Contento por eso, y más fuerte que nunca. Una más para el cuaderno, je", cerró.