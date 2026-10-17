El video picante de la cuenta de Alvarado antes de la Revancha contra Cipo

El Torito apeló a su historia y a sus hinchas para calentar la previa de la semifinal del Federal A, que se define este domingo en el Minella.

Alvarado calentó la previa de la revancha ante Cipo con un video publicado en sus redes sociales que combina entrevistas a hinchas, imágenes históricas y un mensaje directo de cara al partido del domingo en el José María Minella . El Torito perdió 1-0 en La Visera , pero tiene la ventaja deportiva y necesita ganar por cualquier diferencia para avanzar a la final del Federal A .

La pieza comienza con una cronista que charla con un simpatizante y le pregunta cómo ve al equipo para los próximos partidos y si tiene fe en que pueda conseguir el ascenso. La respuesta inicial es cauta: “Y ojalá, Dios te oiga”. El hincha agrega que, con ordenar la parte institucional, “medio que ya está hecho”, una frase que el video toma como disparador para construir el resto del mensaje.

A partir de ahí aparece otro fanático, que interrumpe y pregunta: “¿Estás hecho, flaco? ¿Vos también estás hecha? Avisen. ¿Alguien más está hecho? ¿Ya está hecho?”. La secuencia cambia entonces de tono y empieza a mezclar imágenes del club, del barrio, de sus hinchas y de distintas generaciones vinculadas con Alvarado.

Entre los testimonios se recuerda el origen trabajador de la institución y aparecen referencias a “los que ascendieron en el 64”, además de imágenes de tribunas repletas y festejos. El mensaje apunta a sostener la expectativa pese a la derrota en Río Negro y termina de dejar clara la idea con dos frases: “Yo no estoy hecho” y “Yo no abandono”.

El cierre es todavía más explícito. Sobre imágenes de una bandera desplegada en la cancha aparecen las consignas “La fe y la ilusión intacta” y “El domingo todos al Minella”, en una convocatoria directa a los hinchas para acompañar al equipo en el encuentro decisivo.

Una serie abierta en Mar del Plata

La serie llega abierta a Mar del Plata. Cipolletti ganó 1-0 en la ida disputada en La Visera y viajó con la ventaja en el marcador. Sin embargo, Alvarado cuenta con la ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en el Nonagonal, por lo que un triunfo por un gol le alcanzará para igualar el global y avanzar.

Por ese motivo, el Albinegro necesita ganar o empatar para meterse en la final por el primer ascenso. El encuentro comenzará a las 15.30 en el José María Minella y será dirigido por Gustavo Benítez, acompañado por Guido Córdoba y Luciano Díaz, mientras que Diego Saúl Novelli completará el cuerpo arbitral.

La ida estuvo marcada por la tensión y las expulsiones. Federico Acevedo vio la roja en Cipolletti, mientras que Facundo Centurión y Germán Sosa fueron expulsados en Alvarado. Los tres recibieron una fecha de suspensión. Además, el entrenador Pablo Martel fue sancionado por dos jornadas.

Mientras Cipolletti llegó a Mar del Plata respaldado por una multitud que despidió al plantel con un banderazo en las afueras de La Visera, Alvarado eligió responder desde sus redes con una pieza que apela a la historia, la pertenencia y la convocatoria popular. El domingo, todas esas palabras quedarán sometidas al resultado dentro de la cancha.