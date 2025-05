Cipo recibe a Olimpo en un clásico muy esperado: "Queremos ganarlo e ir por todo"

De cara a la fecha 9, el cierre de la primera rueda de la fase regular, los líderes están todos apretados y con muy poca diferencia. Sin embargo, este encuentro tiene otro tinte. “Más allá de que es un clásico y que para nosotros es especial y para el hincha también lo es, somos dos que estamos casi en la punta de la tabla. Entonces es un partido muy importante por eso, ya armamos todo y preparamos todo”, sostuvo el volante.

jara mellado.jpg Santiago Jara, autor del gol de la victoria, y Mellado festejando el triunfo Rawson. Los jugadores de Cipo quieren volver a ganar en casa. Gentileza Visión Fútbol

El Albinegro llega segundo con 15 unidades y Olimpo, pese a la salida de su técnico, está tercero, con los mismos puntos. Ambos detrás del Papero que está primero con 16. “Lo tomaremos con la seriedad que se merece. Jugamos contra nuestro clásico pero también contra un rival directo. Entonces queremos medirnos, queremos ganarlo e ir por todo el domingo”, aseguró.

En lo que va de la temporada, para Cipo en La Visera han sido todas victorias: derrotó a Guillermo Brown, Círculo Deportivo y Santamarina. “Esperemos que se nos dé de la mejor manera, desde el lado de adentro nosotros contagiando para que nos podamos quedar con los tres puntos, que es lo que vamos a buscar desde el minuto cero”, afirmó.

Antecedentes recientes

El último año hubo dos encuentros y ambos terminaron en empates. En la fecha 2 fue un 0 a 0 en Cipolletti, mientras que en la jornada 11 el marcador fue de 1 a 1. Manuel Berra abrió la cuenta y Rodrigo Acosta selló el empate.

La última victoria del Capataz ante el conjunto bahiense en La Visera de Cemento, fue el 28 de junio de 2023 por la fecha 18. Aquella noche fría de miércoles, el estadio ardía y Favio Benjamín Cabral le dio la victoria al Albinegro.

Lucas, sabe de qué se trata este tipo de partidos y volverá a disputar un clásico después de cuatro años con la casaca de Cipo, hoy siendo uno de los referentes del equipo. “Por mi parte, sobre estos partidos, a mí me encanta jugarlos. Me gusta porque se que La Visera se da un ambiente hermoso. Me gusta porque son clásicos, la gente responde y tenemos un plus desde ahí”, contó.

El equipo del Chango se entrenó con normalidad durante toda la semana y para este duelo puede sumar la presencia de Nicolás Parodi, el 9 que se lesionó en la cuarta fecha ante Villa Mitre en Bahía. Luego del susto que vivió con su goleador en Chubut, se descartó la lesión en el hombro de Andrés “Wacha” Almirón y está a disposición del director técnico para ser titular.

Con varios jugadores nuevos en el plantel, el Chango Cravero le encontró la vuelta al equipo y los jugadores responden de gran manera. “Los compañeros están metidos, saben que es un partido muy importante, para nosotros, el equipo pero sobre todo por la tabla. Vamos tranquilizándolos, sabiendo también que hay muchos jóvenes. Tienen que estar preparados porque es un gran partido”, concluyó Mellado.