en vivo tránsito LA MAÑANA | CIPOLLETTI - 9 de septiembre de 2025 - 17:44

En vivo: tras el caos del lunes ¿Cómo está el tránsito en los puentes entre Cipolletti y Neuquén?

Seguí en vivo la situación del tránsito en los puentes entre Cipolletti y Neuquén.

El tránsito en horarios pico es complicado entre Cipolletti y Neuquén. Imagen ilustrativa de archivo.

El tránsito en horarios "pico" es complicado entre Cipolletti y Neuquén. Imagen ilustrativa de archivo.

    La tarde del lunes fue por de más caótica. Cómo cada día, la tarea de volver rápido a casa para los rionegrinos, en los horarios "pico", es una misión que a veces se torna casi imposible a causa de distintos incidentes viales y también por los controles policiales.

    Quienes desean volver a Cipolletti o a las distintas ciudades del corredor del Alto Valle rionegrino, desde la capital neuquina, se enfrentan a diario a esta caótica situación, en el puente carretero y también en el tercer puente.

    En la zona del tercer puente, el panorama es bastante similar al carretero, sin grandes demoras. Sin embargo, en la zona de Ruta 7 y de Pobladores del Desierto, en dirección al centro de la capital, hay tramos muy lentos.

    En el puente carretero, por ahora el tránsito es normal, sin grandes demoras en la dirección Neuquén-Cipolletti. Lo mismo para quienes ingresan a la capital neuquina

