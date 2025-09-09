En vivo: tras el caos del lunes ¿Cómo está el tránsito en los puentes entre Cipolletti y Neuquén?

La tarde del lunes fue por de más caótica. Cómo cada día, la tarea de volver rápido a casa para los rionegrinos, en los horarios "pico", es una misión que a veces se torna casi imposible a causa de distintos incidentes viales y también por los controles policiales.
En la zona del tercer puente, el panorama es bastante similar al carretero, sin grandes demoras. Sin embargo, en la zona de Ruta 7 y de Pobladores del Desierto, en dirección al centro de la capital, hay tramos muy lentos.
